Ölen adamı kendi köpekleri yedi: Öldükten sonra mı yediler, yemek için mi öldürdüler, bunu asla bilemeyeceğiz

ABD polisinin hakkında kayıp ilanı bulunan bir adamla ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda, kayıp kişinin köpekleri tarafından öldürüldükten sonra yenmiş olabileceğini açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde polis, Nisan ayından bu yana hakkında kayıp ilanı bulunan Freddie Mack isimli adamın köpekleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Polise göre ayrıca, köpekler 57 yaşındaki adamı yedi.

Gelen bir ihbar üzerine 6 Mayıs tarihinde arama yapmak üzere Mack'in konutuna gelen polisler 18 adet saldırgan köpekle karşılaştılar. Evi kontrol etmek için ilk denemelerinde başarısız olan polis 3 gün sonra yine eve geldiler ancak köpekler yüzünden yine başarısız oldular.

EVİNDE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Bunun üzerine evin üzerinde drone uçurmaya karar veren polis, herhangi bir kanıt bulamadı ve Mack 'kayıp' konumunda kalmaya devam etti.

Kayıp şahısla ilgili yapılan ek aramaların birinde ise evinin çevresinde çeşitli kemik ve kemik parçaları bulundu.

Bunun üzerine polis, köpeklerden 16'sını yakaladı ve evde yapılan incelemede kumaş şeritleri, kumaş içeren hayvan dışkısı, kemik parçaları ve insan saçı bulundu.

'KÖPEKLERİNİ ASLA TERK ETMEZDİ'

Kendisini tanıyanlar tarafından polise yapılan açıklamada da, Mack'in 'köpeklerini asla terk etmediği' ve 'genellikle aynı tip kıyafetler giydiği' bilgisi verildi.

Devam eden araştırmalarda ise, köpek dışkısında bulunan kumaşın Mack'in kıyafetleriyle uyuştuğu tespit edildi.

Şerif Adam King tarafından yapılan açıklamada, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda Freddie'nin ciddi sağlık sıkıntılarına sahip olduğunu öğrendik. Bu yüzden, öldükten sonra mı yediler, yemek için mi öldürdüler, bunu asla bilemeyeceğiz. Her şekilde, bu korkunç bir olay ve Freddie'nin ailesine taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bulunan kemiklerin Mack'e ait olduğunun doğrulanması üzerine ise, ele geçirilen 16 köpek öldürüldü. Kalan iki köpeğin ise daha önce diğer köpekler tarafından öldürüldükleri tespit edildi.