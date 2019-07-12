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    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria

    Trump, kripto paraların 'hayranı değil': Tek bir para birimimiz var, o da ABD doları

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    Bitcoin, Libra ve diğer kripto paralar hakkında ilk kez yorum yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Tek bir para birimimiz var o da dolar” dedi. Trump, Kripto paraların uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını da öne sürdü.

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    ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin ve Facebook’un Libra’sı gibi kripto paralar hakkında ilk kez konuştu.

    Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Değerleri bir hayli değişken olan, para bile olmayan kripto paraların hayranı değilim. Kontrol edilmeyen kripto varlıklar uyuşturucu ticareti ve diğer illegal aktiviteler dahil olmak üzere kanunsuz faaliyetleri kolaylaştırıyor” dedi.

    ​'BANKA OLMAK İSTİYORLARSA...'

    Bitcoin
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Bitcoin ATM'lerinin sayısı dünya genelinde 5 bini aştı
    Konuyla ilgili hızını alamayan Trump, peş peşe iki tweet daha attı.

    Facebook’un 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto parası Libra’nın da benzer şekilde ‘güvenilirlikten uzak’ olduğun savunan Trump, “Eğer Facebook ve diğer şirketler banka olmak istiyorsa bankacılık lisansına başvurmalı ve ulusal ve uluslararası diğer tüm bankalar gibi bankacılık yönetmeliklerine tabi olmalı” ifadelerini kullandı.

    Trump, “ABD’de tek bir para birimimiz var ve o da şu anda her zamankinden güçlü, hem güvenilir hem de sağlam. Dünyanın her yerinde açık ara en hâkim para birimi ve hep de böyle kalacak. Ona ABD doları deniliyor” dedi.

    FED BAŞKANININ AÇIKLAMASINDAN SONRA GELDİ

    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Donald ​Trump’ın açıklaması ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın “Libra’nın tamamen mücadele etmesi zorlu riskler oluşturabileceği” yönündeki açıklamasının ardından geldi.

    Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’yı 2020 yılında piyasaya sürecek.

    Bitcoin ise 2008 yılında hükümet ve bankalar tarafından kontrol edilen para birimlerine alternatif olarak yaratıldı.

    Etiketler:
    Banka, Uyuşturucu Ticareti, Dolar, Facebook, kripto para, Libra, Bitcoin, Donald Trump, ABD
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