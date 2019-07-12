Saçlarının 'peruk' olmamasından imla hatalarına: Trump, sosyal medya zirvesinde içini döktü

Beyaz Saray’da düzenlenen geleneksel sosyal medya zirvesine ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘alışılmış söylemi’ damga vurdu. Saçlarının peruk olmamasından imla yeteneklerine ve televizyon yıldızlığına kadar uzanan Trump, başkanlığa adaylığını koyan Demokratların da komünizm destekçisi olduğunu söyledi.

ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki etkinlikte sosyal medyayı sıkça kullanan ve tanınan muhafazakâr ve ‘yandaş’ isimleri ağırladı. Zirve, günler öncesinden ABD yönetimine önyargılı davrandıkları gerekçesiyle Facebook gibi sosyal medya devlerinin davet edilememesiyle gündemdeydi.

Ancak zirveye Trump’ın, artık ‘alışılan’ üslubu damga vurdu. Zirve boyunca Trump’ın ağzından dökülenler, en az Twitter’da paylaştığı mesajlar kadar çeşitlilik gösterdi ve kamuoyunda yankı buldu.

‘İMLAM ASLINDA İYİDİR’

Trump’ın dikkat çeken ifadelerinden bazıları şöyle oldu:

“Ben Twitter’a daktilo diyorum, gerçekten Twitter’ı böyle adlandırıyorum. Çünkü otomatik olarak Facebook’a ve Instagram’a da gidiyor. Ve televizyona da. CNN'e çıktığından daha çok Fox'ta.”

(Gafları ve kelime seçimleri konusunda) “Ben aslında oldukça iyi bir imlacıyım.”

‘ONLARA ÇOK PARA KAZANDIRDIM AMA BENDEN HOŞLANMADILAR’

(Türkiye’de de gösterilen televizyon şovu ‘The Apprentice’ (Çırak) şovu hakkında) “Dedim ki, ‘Eğer o programı hiç yapmamış olsaydım, başkan olabilir miydim?’ Bana dedi ki, ‘Belki de hayır’. Ben ise ‘Olabilirdim diye düşünüyorum’ dedim.”

“MSNBC deli, buz gibi deli. ‘The Apprentice’ ile onlara çok para kazandırdım ve NBC üstlerine kalmışken onlara liste başı bir şov verdim. Ancak benden fazla hoşlanmadılar. Daha büyük bir genişleme istediler ve bunun yerine Arnold Schwarzenegger’i kullandılar. Büyük sinema yıldızı. Ne oldu biliyor musunuz? O öldü. O öldü.”

‘BAZILARINIZ OLAĞANÜSTÜ, HEPİNİZ DEĞİL’

(Zirveye katılanlara hitaben) “İçinizden bazılarınız olağanüstü. Herkes diyemem. Bazılarınız olağanüstü. Düşündüğün saçmalıklar inanılmaz.”

(Sosyal medya takipçileri hakkında) “Bende sahte insanlar yok. Biliyorsunuz ki pek çok kişi takipçi satın alıyor. Ben bunu yapmak istemem.”

‘DEMOKRATLAR SOSYALİZM İSTİYOR, DAHA DA KÖTÜSÜ KOMÜNİZM’

(2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını koyan Demokratlar hakkında) “İstedikleri şey katışıksız sosyalizm. Ya da sosyalizmden daha kötüsü, biliyorsunuz, komünizm diye adlandırılan bir dünya var.”

(Yerli köklerinden ötürü ırkçı bir çıkışla ‘Pocahontas’ diye alay ettiği senatör Elizabeth Warren’a) “Elizabeth ‘Pocahontas’ Warren hakkında çok erken konuştum. Sonraya saklamalıydım.”

‘SAÇLARIMIN GERÇEK OLDUĞUNU GÖRDÜLER’

(Askeri geçit törenine dönen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları hakkında) “Muazzam bir başarı, şakır şakır yağmur yağıyordu. Hava bir şekilde güzeldi. O gün saçlarımın gerçek olduğunu gördüler. Çünkü ıslandım.”