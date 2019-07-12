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14:14 12 Temmuz 2019
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    Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.

    Denizaltıya uyuşturucu operasyonu

    © DHA /
    ABD
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    ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG), Pasifik Okyanusu’nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu denizaltıya baskın düzenledi. O anlar, sahil güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıdı.

    A candle is reflected off framed photos of 3-year-old Myca Ulpina at her wake in Rodriguez, Rizal province, Philippines July 5, 2019. Ulpina was shot during what police said was a sting operation intended to arrest her father, who they said was armed and had used the child as a human shield. REUTERS/Eloisa Lopez
    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
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    Olay, Pasifik Okyanusu’nun doğusunda, 18 Haziran’da meydana geldi. Cutter Munro (WMSL 755) gemisi mürettebatı, tespit ettikleri denizaltıya, sürat tekneleri ile yaklaştı. Seyir halinde olan denizaltıya yaklaşan sahil güvenlik ekipleri, tekneden denizaltının üstüne atlayarak, denizaltının üst kapanığını açtı ve kaçakçıları yakaladı.

    • Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.
      Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.
      © DHA /
    • Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.
      © DHA /
    • Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.
      Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.
      © DHA /
    1 / 3
    © DHA /
    Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.

    ABD medyası, denizaltıda bulunan 5 kaçakçının gözaltına alındığını açıkladı. Ekiplerin, denizaltıda bulunan, değeri 232 milyon dolar olan 7 ton uyuşturucuyu ele geçirdiği belirtildi.

    ‘BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISINDAN TEBRİK’

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden operasyona dair yaptığı açıklamada, “Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir uyuşturucu ele geçirme operasyonu” dedi.

    ​Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Bu yıl USCG, 3.6 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi ve 400 kaçakçıyı gözaltına aldı. USCG’nin bu hizmeti hayat kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Donald Trump, Uyuşturucu, Denizaltı, Pasifik Okyanusu, ABD, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG)
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