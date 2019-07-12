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17:20 12 Temmuz 2019
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    Tutukluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson evine getirildi.

    ABD Dışişleri'nin 'dini zulüm' konferansına, Türkiye'de iki yıl hapis yatan Pastör Brunson konuşmacı olarak davet edildi

    © AA / Evren Atalay
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, 'dini zulme' dikkat çekmek gerekçesiyle gelecek hafta Washington'da konferans düzenleyecek. Konuşmacı olarak davet edilenler arasında, Türkiye'de 23 yıl görev yaptıktan sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 'terör' suçlamalarından 2 yıl hapiste tutulmuş Evanjelik din adamı Andrew Brunson da var. 

    Brunson, Türkiye'den ayrıldı
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    ABD'de federal komisyona konuşan Pastör Brunson: Türkiye'de hem Hristiyanlara baskılar hem de Hristiyanlığa ilgi arttı
    Evanjelik kimliğiyle öne çıkan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in girişimleri sonucu Başkan Donald Trump'ın yaptırımları sonrası serbest kalan Pastör Andrew Brunson'ın konuşma yapacağı Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı, ikinci kez bakanlar düzeyinde toplanacak. 

    TÜRKİYE KONUŞMACISI OLDU

    Brunson, geçen ay federal hükümete bağlı Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu'nun düzenlediği Türkiye'de Dini Özgürlükler paneline de hitap etmişti. Evanjelik pastör, 'Türkiye'de Hristiyanlara yönelik artan baskıların gelecekte daha büyük zulümlere dönüşebileceğini' ileri sürmüştü. 

    NADIA MURAD DA KÜRSÜYE ÇIKACAK

    ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson
    © AFP 2019 /
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    ABD Dışişleri'nin konferansında ise IŞİD'in elinden kurtulması sonrası Iraklı Ezidi kadınların uğradığı mezalimi dünyaya duyurarak Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Nadia Murad da konuşmacı olacak.

    KATLİAM KURBANLARI KATILIMCI

    Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı'na ABD'nin San Diego kentindeki sinagog, Yeni Zelanda'daki cami ve Sri Lanka'daki kilise katliamlarının mağdurları, Myanmar'da Birleşmiş Milletler'in 'soykırım' ifadesini kullandığı tehcire uğrayan Arakan Müslümanlarının temsilcileri de katılacak. 

    12'DEN FAZLA ÜLKEDEN BİLDİRİ BEKLENİYOR

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türk Dışişleri'nden ABD'de yayınlanan 2018 Dini Özgürlükler Raporu'na tepki

    ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Büyükelçisi Sam Brownback, bakanlar düzeyindeki konferansta 12'den fazla ülkenin bakanlarının yer alacağını duyurdu.  

    'Aynı zihniyetteki' ülkelerin davet edildiğini belirten Brownback, adlarını açıklamadığı bu ülkelerin, ABD'nin hazırladığı dini zulmü sona erdirmeye yönelik açıklamayı imzalamalarını umduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

    'DÜNYANIN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI DİNİ ZULÜM ALTINDA'

    Brunson, Türkiye'den ayrıldı
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Birleşmiş Milletler’den Papaz Andrew Brunson raporu
    "Bunun harekete geçmeyi tetikleyeceğini umuyoruz. Sonuçta tabandan bir hareket amaçlıyoruz. Dünyanın yüzde 70'inden fazlası, dini kısıtlamalarla dolu ve maalesef pek çok vakada öldürücü ortamlarda yaşıyor."

    ABD'li diplomat Myanmar'ın bu ülkeler arasında olup olmadığı sorusu üzerine "Biz halihazırda onları ne aynı zihiniyetteki ne de esin verici ülkeler kategorisine koyuyoruz" dedi.  

    Brownback, 13 bin siyasi ve dini mahkumun bırakılması ve bazı kiliselerin kayıt altına alınması bakımından Özbekistan'ın 'doğru yöne girmesinin' ise kendilerini teşvik ettiğini ifade etti.

    Etiketler:
    konferans, dini özgürlük, Evanjelik, Andrew Brunson, ABD Dışişleri Bakanlığı
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