ABD Savunma Bakan Vekili: Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi

ABD Savunma Bakan Vekili Esper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatıyla ilgili önaçıklama yaptı.

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatıyla ilgili ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

Esper, bugün ABD saatiyle öğleden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu:

"O sohbeti takiben daha fazla açıklama gelecek."

ABD Savunma Bakan Vekili, 26 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Akar'la başbaşa görüşme yapmıştı.

Esper bu görüşmede Türk mevkidaşına Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını söylemişti.

Pentagon şefi, bugün Akar'la telefon görüşmesi öncesindeki açıklamasıyla da Türkiye'nin Rus füze savunma sistemleri alması halinde F-35 programında rol alamayacağına dair pozisyonunu teyit etti.