ABD Savunma Bakan Vekili: Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatıyla ilgili ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.
Esper, bugün ABD saatiyle öğleden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu:
"O sohbeti takiben daha fazla açıklama gelecek."
ABD Savunma Bakan Vekili, 26 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Akar'la başbaşa görüşme yapmıştı.
Esper bu görüşmede Türk mevkidaşına Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını söylemişti.
Pentagon şefi, bugün Akar'la telefon görüşmesi öncesindeki açıklamasıyla da Türkiye'nin Rus füze savunma sistemleri alması halinde F-35 programında rol alamayacağına dair pozisyonunu teyit etti.
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