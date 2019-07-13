Pence'in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu

Pence, dün beraberinde 7 Cumhuriyetçi senatör ile Teksas eyaletindeki iki yasa dışı göçmen merkezini ziyaret etti.
Göçmenlerin en az 40 gündür bu şartlarda, aç ve ayakta tutuldukları ifade edildi.
Pence'in ise ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konuştuğum her bir çocuk, her bir anne baba burada kendilerine iyi muamele edildiğini belirtti" ifadesini kullanması dikkati çekti.
Dün akşam Beyaz Saray'ın önü de dahil olmak üzere ABD'nin birçok noktasında düzenlenen gösterilerde göçmen merkezlerindeki şartlara tepki gösterildi.
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