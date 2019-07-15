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11:08 15 Temmuz 2019
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    Trump'ın hedefinde bu kez Demokrat kadın kongre üyeleri var: Geldiğiniz yere geri dönün

    © AFP 2019 / CHIP SOMODEVILLA
    ABD
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    Kongre’nin Demokrat kadın üyelerini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, “Geldiğiniz yere geri dönün” ifadelerini kullandı. Trump, bazı Cumhuriyetçiler tarafından bile ırkçılıkla suçlanırken hedef aldığı kadın siyasetçiler de kendisini kıyasıya eleştirdi.

    New Mexico, Albuquerque'den milletvekili seçilen yerli kadın siyasetçi Deb Haaland'ın kutlamalar sırasında dağılan saçlarını kızı Somah düzeltti.
    © REUTERS / Brian Snyder
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    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı ırkçı çıkışlarına bir yenisini ekledi.

    'Hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri' diye seslendiği Demokratların 'ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini' söyledi.

    Peş peşe tweet atan Trump, ‘Demokratların, ABD için bu kadar kötü konuşan bu üyelere sahip çıkmasını üzücü’ olarak niteledi.

    ‘HÜKÜMETLERİ TAM BİR FELAKETKEN ABD NASIL YÖNETİLSİN DİYE KONUŞUYORLAR’

    Donald Trump
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
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    Trump, “Kendi ülkelerinin hükümetleri tam bir felaketken, daha da kötüsü dünyadaki her yerden daha yolsuz ve daha yetersizken, yeryüzünün en büyük ve güçlü milleti olan ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Neden suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra dönüp nasıl yaptıklarını göstersinler. Buraların sizin yardımınıza fena halde ihtiyacı var” diye yazdı.

    Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de 'hızla ücretsiz seyahat ayarlamaları yapmaktan memnuniyet duyacağını' ifade etti.

    KİMLERİ HEDEF ALDI?

    Donald Trump mesajında bir isim belirtmedi ancak sık sık fikir ayrılığı yaşadığı ve izlediği politikalar nedeniyle kendisini kıyasıya eleştiren dört kadın Demokrat kongre üyesi bulunuyor.

    Ilhan Omar
    © REUTERS / Brian Snyder
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    Bunlar Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar olarak belirtiliyor.

    Ancak Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.

    Nancy Pelosi de bu üyelerle sınır güvenliği üzerinden bir tartışma yaşamış, bunun ardından onları ‘takım’ olarak tanımlamıştı. Trump’ın bu nedenle tweetinde onun da adını andığı belirtiliyor.

    Ancak pek çok ABD’li siyasetçi gibi Pelosi de Donald Trump’ın bu çıkışına tepki gösterdi, onu 'ulusu bölerek yabancı düşmanlığı yapmakla' suçladı. Pelosi, "Kongre üyelerine saldırmak yerine Amerikan değerleine yansıtacak insani bir göç politikası üzerinde bizimle birlikte çalışmalı" dedi.

    ​HEDEFTEKİLER KONUŞTU: EN YOLSUZ, EN BECERİKSİZ BAŞKAN

    Başkan’ın hedefindeki kadınlar da yine Twitter aracılığıyla cevap verdi.

    Alexandria Ocasio-Cortez, "Bizi seçen Amerika'yı kabul kabullenememesinin üstüne, bizim sizden korkmadığımızı da kabullenemiyorsunuz" dedi.

    ​Rashida Tlaib, Trump'ın 'görevini kötüye kullanmakla suçlanması gerektiğini' söylerken, Ayanna Pressley de "Irkçılık böyle bir şey. Biz ise demokrasiyiz" diye yazdı.

    Rashida Tlaib, Democratic candidate for Michigan's 13th Congressional District, speaks at a rally in Dearborn, Mich., Friday, Oct. 26, 2018.
    © AP Photo / Paul Sancya
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    İlhan Omar da Trump'ın 'beyaz milliyetçiliği körüklediğini' belirtti ve “Gördüğümüz en kötü, en yolsuz, en beceriksiz başkan” dedi.

    CUMHURİYETÇİLER BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

    Donald Trump’a yönelik tepkiler bu isimlerle de sınırlı kalmadı.

    Başkanlık için adaylığını koyan Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Trump'ın tweetleri için 'ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı' yorumunu yaptı. Yine adaylardan Beto O'Rourke da “Bu ırkçılık. Bu kadın Kongre üyeleri sizler kadar Amerikalı” dedi. 

    Bernie Sanders da Başkan’ı ırkçılıkla suçladı.

    Bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de tepki gösterirken, Cumhuriyetçi tutumuyla bilinen John McCain'in kızı, köşe yazarı Meghan McCain "Bu ırkçılık" dedi.

    Etiketler:
    Irkçılık, tepki, Demokratlar, Nancy Pelosi, Donald Trump, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, İlhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, ABD
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