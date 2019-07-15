Trump'ın hedefinde bu kez Demokrat kadın kongre üyeleri var: Geldiğiniz yere geri dönün

Kongre’nin Demokrat kadın üyelerini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, “Geldiğiniz yere geri dönün” ifadelerini kullandı. Trump, bazı Cumhuriyetçiler tarafından bile ırkçılıkla suçlanırken hedef aldığı kadın siyasetçiler de kendisini kıyasıya eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı ırkçı çıkışlarına bir yenisini ekledi.

'Hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri' diye seslendiği Demokratların 'ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini' söyledi.

Peş peşe tweet atan Trump, ‘Demokratların, ABD için bu kadar kötü konuşan bu üyelere sahip çıkmasını üzücü’ olarak niteledi.

‘HÜKÜMETLERİ TAM BİR FELAKETKEN ABD NASIL YÖNETİLSİN DİYE KONUŞUYORLAR’

Trump, “Kendi ülkelerinin hükümetleri tam bir felaketken, daha da kötüsü dünyadaki her yerden daha yolsuz ve daha yetersizken, yeryüzünün en büyük ve güçlü milleti olan ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Neden suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra dönüp nasıl yaptıklarını göstersinler. Buraların sizin yardımınıza fena halde ihtiyacı var” diye yazdı.

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de 'hızla ücretsiz seyahat ayarlamaları yapmaktan memnuniyet duyacağını' ifade etti.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Temmuz 2019

​KİMLERİ HEDEF ALDI?

Donald Trump mesajında bir isim belirtmedi ancak sık sık fikir ayrılığı yaşadığı ve izlediği politikalar nedeniyle kendisini kıyasıya eleştiren dört kadın Demokrat kongre üyesi bulunuyor.

Bunlar Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar olarak belirtiliyor.

Ancak Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.

Nancy Pelosi de bu üyelerle sınır güvenliği üzerinden bir tartışma yaşamış, bunun ardından onları ‘takım’ olarak tanımlamıştı. Trump’ın bu nedenle tweetinde onun da adını andığı belirtiliyor.

Ancak pek çok ABD’li siyasetçi gibi Pelosi de Donald Trump’ın bu çıkışına tepki gösterdi, onu 'ulusu bölerek yabancı düşmanlığı yapmakla' suçladı. Pelosi, "Kongre üyelerine saldırmak yerine Amerikan değerleine yansıtacak insani bir göç politikası üzerinde bizimle birlikte çalışmalı" dedi.

I reject @realDonaldTrump’s xenophobic comments meant to divide our nation. Rather than attack Members of Congress, he should work with us for humane immigration policy that reflects American values. Stop the raids - #FamiliesBelongTogether! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 Temmuz 2019

​HEDEFTEKİLER KONUŞTU: EN YOLSUZ, EN BECERİKSİZ BAŞKAN

Başkan’ın hedefindeki kadınlar da yine Twitter aracılığıyla cevap verdi.

Alexandria Ocasio-Cortez, "Bizi seçen Amerika'yı kabul kabullenememesinin üstüne, bizim sizden korkmadığımızı da kabullenemiyorsunuz" dedi.

But you know what’s the rub of it all, Mr. President?



On top of not accepting an America that elected us, you cannot accept that we don’t fear you,either.



You can’t accept that we will call your bluff & offer a positive vision for this country. And that’s what makes you seethe. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 Temmuz 2019

​Rashida Tlaib, Trump'ın 'görevini kötüye kullanmakla suçlanması gerektiğini' söylerken, Ayanna Pressley de "Irkçılık böyle bir şey. Biz ise demokrasiyiz" diye yazdı.

İlhan Omar da Trump'ın 'beyaz milliyetçiliği körüklediğini' belirtti ve “Gördüğümüz en kötü, en yolsuz, en beceriksiz başkan” dedi.

CUMHURİYETÇİLER BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Donald Trump’a yönelik tepkiler bu isimlerle de sınırlı kalmadı.

Başkanlık için adaylığını koyan Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Trump'ın tweetleri için 'ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı' yorumunu yaptı. Yine adaylardan Beto O'Rourke da “Bu ırkçılık. Bu kadın Kongre üyeleri sizler kadar Amerikalı” dedi.

Bernie Sanders da Başkan’ı ırkçılıkla suçladı.

Bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de tepki gösterirken, Cumhuriyetçi tutumuyla bilinen John McCain'in kızı, köşe yazarı Meghan McCain "Bu ırkçılık" dedi.