ABD'den 51. Bölge'yi basmak için örgütlenen vatandaşlara uyarı: Ordu hazır bekliyor

Buna göre, 850 binden fazla kişi 20 Eylül’de, ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye baskın düzenlemeye hazırlanıyordu.
Bunun üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hisseden Hava Kuvvetleri, ordunun Amerika’yı ve varlığını korumak için hazır bulunduğunu belirtti.
Sözcü Laura McAndrews, olası bir baskına nasıl cevap verileceği konusunda detay vermedi.
ABD ordusu yıllar süren inkârın ardından 2013’te, 51. Bölge’de (Area 51) yeni uçakların test edildiği bir hava üssünün bulunduğunu kabul etmişti. Bu açıklama komplo teorisyenlerini tatmin etmezken, üssün aslen ne için kullanıldığı hâlâ bilinmiyor.
Pek çokları bölgede UFO’ların test edildiğine inanıyor.
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