Monica Lewinsky'den 'Aldığınız en kötü kariyer tavsiyesi neydi?' sorusuna yanıt: Beyaz Saray'da staj

Grant'ın sorusunu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yanıtlarken, yanıtlar arasında en dikkat çekeni ise Monica Lewinsky'nin oldu.
Adı eski ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Monica Lewinsky, Grant'ın sorusunu "Beyaz Saray'da bir staj özgeçmişinizde muhteşem duracak" ifadelerini kullandı.
an internship at the white house will be amazing on your resume. 😳— Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) July 14, 2019
Lewinsky'nin cevabı ise çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
Lewinsky 1995 yılında Beyaz Saray'da staj yapmaya başlamasının ardından başlayan ilişki sırasında 20'li yaşlarının başındaydı.
Dönemin başkanı Clinton ise önce Lewinsky ile ilişki yaşadığı inkâr etmiş, ardından 'uygunsuz fiziksel temasa' girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.
Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etti.
Lewinsky ise, 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez 2014 yılının Mayıs ayında konuşmuştu.
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