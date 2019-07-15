Monica Lewinsky'den 'Aldığınız en kötü kariyer tavsiyesi neydi?' sorusuna yanıt: Beyaz Saray'da staj

New York Times yazarlarından birinin Twitter hesabı üzerinden sorduğu "Aldığınız en kötü kariyer tavsiyesi nedir?" sorusuna, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı ilişki ile tanınan Monica Lewinsky'nin verdiği "Beyaz Saray'da staj" yanıtı sosyal medyanın gündemine girdi.

New York Times'in en çok satan yazarları arasında bulunan psikolog Adam Grant, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, takipçilerine "Aldığınız en kötü kariyer tavsiyesi nedir?" sorusunu yöneltti.

Grant'ın sorusunu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yanıtlarken, yanıtlar arasında en dikkat çekeni ise Monica Lewinsky'nin oldu.

Adı eski ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Monica Lewinsky, Grant'ın sorusunu "Beyaz Saray'da bir staj özgeçmişinizde muhteşem duracak" ifadelerini kullandı.

an internship at the white house will be amazing on your resume. 😳 — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) July 14, 2019

​Lewinsky'nin cevabı ise çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Lewinsky 1995 yılında Beyaz Saray'da staj yapmaya başlamasının ardından başlayan ilişki sırasında 20'li yaşlarının başındaydı.

Dönemin başkanı Clinton ise önce Lewinsky ile ilişki yaşadığı inkâr etmiş, ardından 'uygunsuz fiziksel temasa' girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Clinton'ın yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyetçi parti Clinton'ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etti.

Lewinsky ise, 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez 2014 yılının Mayıs ayında konuşmuştu.