Trump'ın ırkçılığından nasibi alan Demokrat kadın siyasetçiler meydan okudu: Biz dört kişiden fazlasıyız

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Geldiğiniz yere geri dönün” sözleriyle hedef aldığı dört Demokrat kadın Kongre üyesi ortak bir açıklama yaparak ‘dikkati dağıtmak için kurulan bu tuzağa düşmeyin’ uyarısında bulundu. “Biz dört kişiden fazlasıyız” diyen kadın siyasetçilerden, Trump’ın azledilmesi çağrısı da geldi.

Donald Trump’ın ırkçı eleştirilerine maruz kalan Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar, birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Pressley, “Bu, basit bir şekilde artık nasır tutmuş kaosa ve bu yönetimin yozlaşmış kültürüne karşı dikkati dağıtma ve karışıklığa sevk etme girişimidir” dedi.

Trump’ın ötekileştirme ve susturma çabalarını reddeden Pressley, “Biz dört kişiden fazlasıyız. Takımımız daha geniş, daha eşit ve daha adil bir dünya inşa etmek isteyen herkese de açık” diye konuştu.

Tümü 2018’de seçilen Kongre üyelerine sıklıkla ‘takım’ diye hitap ediliyordu. Bu tabir, bu üyelerle sınır güvenliği üzerinden bir tartışma yaşamasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından dillendirilmişti.

JUST IN: Reps. Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaib and Alexandria Ocasio-Cortez respond to President Trump's attacks after he repeatedly said the four US representatives of color should "go back" to countries they came from: "Do not take the bait" https://t.co/hk4AhBuYRc pic.twitter.com/NJ7rhmt2Ju — ABC News Politics (@ABCPolitics) 15 Temmuz 2019

​‘ANAYASAYI İHLAL ETTİ, AZLEDİLMELİ’

Öte yandan Trump'ın Amerikan Anayasası'nı açıkça ihlal ettiğini belirten Rashida Tlaib ve İlhan Omar, Başkanın azledilmesi gerektiğine dair çağrılarını yineledi.

Omar, ‘pervasızca ırkçı bir saldırı’ dediği bu ifadelerin ‘beyaz milliyetçiliğinin bir yansıması olduğunu belirtti ve Trump’ın ülkeyi bölmeyi her şeyden çok istediğini söyledi.

Trump’ın ırkçı ve yabancı düşmanı oyun taktiklerini sürdürdüğünü belirten Tlaib de, “Onun kanunlara bağlı kalmasını sağlamaya odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

'ZAYIF LİDERLER SADAKATİMİZİ SORGULUYOR'

Alexandria Ocasio-Cortez ise, gençlere ‘Başkan ne derse desin bu ülke size ait’ fikrinin aşılanması gerektiğini söyledi ve “Sevdiğimiz şeyleri bırakmayacağız. Zayıf zihinler ve liderler, meydan okunmasından ya da siyasetteki tartışmalardan kaçınmak için bu ülkeye karşı sadakatimizi sorguluyor” ifadelerini kullandı.

Dört kadın siyasetçi de ABD’nin asıl gündeminin sağlık sistemi, silahlı şiddet ve göç konusu olması gerektiğini vurguladı.

Nancy Pelosi de, Trump'a gönderdiği bir mektupla Başkan'ın kullandığı dilin kesinlikle kabul edilemeyeceğine işaret etti.

Pelosi, "Temsilciler Meclisi Başkan'ın göçmenlerle ilgili bu şekilde bir dil kullanmasına izin vermeyecektir" değerlendirmesini yaptı.

CUMHURİYETÇİLER BİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Donald Trump, ırkçı ve yabancı düşmanı çıkışlarına bir yenisini daha ekleyerek önceki gün isim vermeden söz konusu Kongre üyelerine seslenmişti 'Hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri' dediği Demokratların 'ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini' söylemişti.

Trump’ın bu çıkışı bazı Cumhuriyetçilerin bile tepkisini çekmişti.

Trump’ın hedefindeki Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.