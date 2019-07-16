Pentagon, Türkiye ve S-400 açıklamasını yine iptal etti

ABD Savunma Bakanlığı, dün yapılması planlanan Türkiye'nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili basın toplantısını 2. kez iptal etti. ABD'li gazeteci Paul Mcleary, “Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Pentagon, dün yapılması beklenen ve Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili olan basın toplantısını ikinci kez iptal etti.

ABD'li gazeteci Paul Mcleary sosyal medya hesabından "İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor" paylaşımıyla duyurdu.

Incredible. For the second time, the Pentagon scheduled a briefing about Turkey and the S-400, and 30 minutes later cancelled it. Things are not well. — paul mcleary (@paulmcleary) July 15, 2019

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12 Temmuz'da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gazetecilere Türkiye'nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurmuş, ilk etapta Türkiye saati ile 18.15'te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelenmiş, ardından ise Pentagon'dan toplantının iptal edildiği açıklaması gelmişti.

ABD'den son dakika gelen bilgilerde 15 Temmuz günü Türkiye saatiyle gece 00.00'da Türkiye'nin S-400 teslimatıyla ilgili Pentagon'un basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunulacağı bildirilmişti.

Amerikan basınının kıdemli savunma muhabirlerinden Paul Mcleary, iptal edilen ilk toplantı hakkında da, Pentagon'un brifinginin Beyaz Saray tarafından engellendiğini iddia etmişti.