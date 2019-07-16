'Kaptan Amerika' da kötü karakterlere benzettiği Trump'a ateş püskürdü: Bu ırkçılık

‘Kaptan Amerika’ karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Chris Evans, Demokrat kadın Kongre üyelerine ‘geldiğiniz yere geri dönün’ diye seslenen ABD Başkanı Donald Trump’ı sert bir dille eleştirdi.

Amerika’yı savunmak uğruna hayatını adayan bir karakter olan ‘Kaptan Amerika’ya hayat veren Chris Evans, Donald Trump’ın bu çıkışı için ‘ırkçılık’ yorumu yaptı.

Trump’ı, fenomen üçleme ‘Gelece Dönüş’teki kötü karakter Biff’e benzeten oyuncu, “Bu ırkçılık, Biff. Nefret dolu ve ırkçı olmaktan daha da kötü olan tek şey, tabanını hareketlendirmek için nefreti ve ırkçılığı gelişigüzel bir şekilde kullanmaktır” dedi.

Evans, Trump’ın tüm çabasının doymaz bilmez egosunu büyütmek için olduğunu da söyledi.

This is racist, Biff.



The only thing worse than actually being hateful and racist, is casually wielding hate and racism to activate your base in an unrelenting, painfully transparent, and crushingly on-brand effort to soothe your only true devotion: feeding your insatiable ego. https://t.co/WfU1uUp9Ya — Chris Evans (@ChrisEvans) 15 Temmuz 2019

DAHA ÖNCE DE 'MORON VE KUKLA' DEMİŞTİ​

Bu, Chris Evans’ın Donald Trump’a yönelik ilk eleştirisi değil.

Evans, Trump’ın bir hevesle askeri geçit törenine çevirdiği 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını eleştirmiş, ABD’lilerden bu günün aslında ‘zorbalığın karşısında durmak’ anlamına geldiğini hatırlamalarını istemişti.

Ünlü oyuncu, geçen yıl da Finlandiya’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Trump’ı ‘Amerika’yı’ utandırmakla’ suçlamıştı. Daha da ileri giden Evans, Trump'a ‘moron, kukla, korkak’ diye seslenmişti.