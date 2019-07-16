ABD'li politikacı: NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız, çok problemli bir durum

ABD'nin önde gelen Cumhuriyetçi politikacılarından Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin S-400 alımının 'çok problemli' olduğunu söyledi ve "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alımını değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin söz konusu hamlesini 'çok problemli' ifadeleriyle yorumladı.

Aynı zamanda ABD Dış İlişkiler Konseyi üyesi de olan McCaul, Fox News'a yaptığı açıklamalarda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diğer Türk liderlerle buluştuğunu söyledi ve "Onları Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı gibi uyardım" ifadelerini kullandı.

McCaul ayrıca, "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız" dedi.

ABD, Rusya ile yaptığı anlaşma sonucunda S-400'leri teslim almaya başlayan Türkiye'yi çeşitli düzeyde uyarsa da, Türkiye S-400 sevkiyatı konusunda planlanan takvime göre hareket ederek sistemleri edinmeye başladı.