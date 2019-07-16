ABD polisi uyardı: Uyuşturucuyu tuvalette yok etmeyin, timsahlar 'meth-gator'a dönüşebilir

ABD'de polis, bir şüphelinin evindeki uyuşturucuyu tuvalete dökerek yok etmeye çalışırken yakalanması üzerine yaptığı açıklamada 'uyuşturucunun tuvalette yok edilmemesi gerektiğini' söyledi ve "Bu durum, 'meth-gator'lar' (meth maddesine maruz kalmış timsah) oluşmasına yol açar" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kişinin elindeki kristal meth (metamfetamin) uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerek yok etmeye çalışırken yakalanmasının ardından polis tarafından yapılan açıklamada, 'uyuşturucunun tuvalette yok edilmemesi gerektiğini' söyledi ve "Bu durum, 'meth-gator'lar' (meth maddesine maruz kalmış timsah) oluşmasına yol açar" dendi.

Açıklamada ayrıca, "Kanalizasyon görevlilerimiz, kanalizasyondaki suyun nehirdekinden daha temiz olduğunu gururla sunar, ancak, onlar meth için hazır değiller" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hayvanların 'meth maddesine bulaştıkları takdirde ne olacağı konusunda endişeli oldukları' da belirtildi.

A Tennessee police department is warning residents to stop flushing drugs down their toilet and sinks out of fear they could create "meth gators." https://t.co/6DimeWvUyL — CNN International (@cnni) July 16, 2019

​Kanalizasyon sistemine uyuşturucu karıştırılmasının tehlikesine dikkat çeken polis, suyun tahliye edilmeden önce işlenmek üzere havuzlarda tutulduğunu hatırlattı ve suyun içinde biriken uyuşturucunun 'meth-gator'lar' (uyuşturucuya maruz kalmış timsah benzetmesi) oluşmasına yol açabileceğina dikkat çekildi.

Facebook üzerinden yapılan bu açıklamanın ise daha sonra kaldırıldığı görüldü.