National Interest: ABD'li gençlerin yarısına yakını sosyalist bir ülkede yaşamak istiyor

Sonuçlarını Axios haber sitesinin yayınladığı anket, ayrıca genç Amerikalıların yüzde 73,2'sinin hükümetin, evrensel sağlık hizmetini sağlaması, üçte ikisinin de üniversite öğrenim ücretini karşılaması gerektiği görüşü taşıdığını ortaya çıkardı.
Bir önceki jenerasyon olan X kuşağının ise çoğunlukla özel sağlık sigortasını tercih ettiği belirtildi.
ABD'de 1997 ve 2012 arasında doğan 'z' kuşağı ile 'y' kuşağının yüzde 43.1'inin ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşunun kaldırılmasını desteklediği kaydedildi.
Axios yazarlarından Stef W. Kight, ankete ilişkin "Gençlerin siyasi görüşleri yaşlandıkça sıklıkla değişir, ancak sosyalist politikalara destekleri, siyasetin eski kurallarının hızla değiştiğinin işareti." değerlendirmesini yaptı.
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