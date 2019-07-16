ABD Savunma Bakanı adayı Esper: Yeni START Anlaşması, Rusya’nın tüm nükleer potansiyeli kapsamalı

ABD senatörlerinin sorularını yanıtlayan Esper, “Bir silah kontrol anlaşmasıyla Rusya’nın nükleer cephaneliğini kapsamanın zamanı geldiğini düşünüyorum” dedi.

START-3 Antlaşması’nın uzatılmasının potansiyel olarak yeni bir silah kontrol çerçevesine sığdırabileceğini söyleyen Esper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunma Bakanlığı, yeni START Anlaşması’nın Rusya’nın elindeki stratejik olmayan nükleer silahın iyileşmesini ve sayısının artırılmasını kapsamadığından dolayı endişeli. Anladığım kadarıyla Başkan (Donald Trump) ulusal güvenlik ekibine, silah kontrolünü ve kapsadığı silah sistemlerini ve dahil olduğu ülkeri daha geniş düşünme talimatını verdi. Çin’in hızla büyüyen nükleer potansiyelini kısıtlamak lazım”.

Esper, “Rusya, gemilere, denizaltılara ve uçaklara, kara kuvvetlerine, hava savunma ve füze savunma sistemlerine yerleştirilebilen yaklaşık 2 bin stratejik olmayan nükleer başlıktan oluşan mevcut cephaneliğini modernize ediyor ve genişletiyor. Bu başlıklardan hiçbiri herhangi bir silah kontrolü anlaşması ile kısıtlanmamıştır” ifadelerini kullandı.