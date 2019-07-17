Trump: İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bir rejim değişikliği aramadıklarını, ayrıca İran'ın Yemen'den çıkmasını istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında ABD-İran gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, "(İran'da) Rejim değişikliğinin peşinde değiliz, bazı insanlar öyle olduğumuzu söylüyor ama değiliz. Başkan Obama ve diğerlerinin bunu denediğini izledim. Bu pek işe yaramıyor. Biz bunun peşinde değiliz" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Tahran yönetiminin nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceğini kaydeden Trump, "Nükleer silahlara sahip olamazlar. Balistik füzeleri test edemezler ki şimdiki anlaşma altında yapabildiler. Ayrıca İran'ın Yemen'den çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın yaptığı İran'la nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğu şeklindeki sözlerini bir kez daha yineleyen Trump, Obama yönetiminin İran'a milyarlarca dolarlık imkan sağladığını dile getirdi.

Trump, "Biz aslında İranlılara yardım etmek istiyoruz. Onlarla iyi olmak istiyoruz. Onlarla birlikte de çalışacağız ama nükleer silahlara sahip olamazlar" diye konuştu.

POMPEO'DAN 'İRAN MÜZAKEREYE HAZIR' AÇIKLAMASI

Öte yandan, aynı toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İlk kez İranlılar füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler" açıklamasını yaptı.

Pompeo konuyla ilgili detaylara girmezken, İran'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) sözcüsü Alireza Miryousefi Twitter hesabından, "İran'ın füzeleri kesinlikle ve hiçbir koşul altında hiçbir kişi veya ülkeyle müzakereye açık değildir. Nokta" ifadelerini kullandı.