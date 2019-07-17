Temsilciler Meclisi Pentagon'a sordu: Böcekleri biyolojik silah olarak kullandınız mı?

Eğer yürütüldüyse, bu tarz deneylerde kullanılan böceklerin ‘kasten veya kazara’ laboratuvar dışına salınıp salınmadığına cevap verilmesi de isteniyor.
Tasarı, 11 Temmuz’da 2020 yılı savunma bütçesi görüşmeleri sırasında gündeme geldi ve ertesi gün kabul edildi. Tasarıya öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Chris Smith, “Cevaplara ihtiyacımız var ve onlara şimdi ihtiyaç duyuyoruz” dedi.
Tasarının ABD Başkanı Donald Trump’ın önünce gelmeden önce Senato’dan da geçmesi gerekiyor.
'İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN ARDINDAN BAŞLADI'
Richard Nixon, başkanlığı döneminde 1969 yılında ABD hükümetinin biyolojik silahlar üzerinde araştırma yapmasını yasaklamıştı. Ancak ABD ordu mensuplarını bu tarz biyolojik ajanlardan korumak gerekçesiyle yapılan çalışmalar devam ettirildi.
KİTAPLA GÜNDEME GELDİ: HASTALIKLA DENEYİN BAĞLANTISI VAR
Bu yılın başlarında piyasaya çıkan ‘Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons’ (Isırılmış: Lyme Hastalığının ve Biyolojik Silahların Gizli Tarihi) adlı bir kitap, iddiları tekrar gündeme getirdi.
Kitapta, kene ısırması sonucu bulaşan Lyme gibi hastalıklar ile bu tarz deneyler arasında bir bağlantı olabileceğini savunuyor.
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