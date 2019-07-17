Kayıt
12:01 17 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Pentagon

    Temsilciler Meclisi Pentagon'a sordu: Böcekleri biyolojik silah olarak kullandınız mı?

    © AFP 2019 /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 13

    ABD’de senatörler Pentagon’dan hastalık taşıyan keneleri ‘silah’ olarak kullanmak için biyolojik deney yürütüp yürütmediğine ve bu böceklerin laboratuvar dışına salınıp salınmadığına açıklık getirmesini talep etti.

    Böcek
    © Fotoğraf: Twitter
    Bilim insanlarına göre, ABD’nin ‘Böcek Müttefikler’ programı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne aykırı olabilir
    ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, 1950 ile 1975 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte Pentagon’un eklembacaklıları biyolojik silah olarak kullanacak testleri yürütüp yürütmediğinin bir genel müfettiş tarafından incelemesini öngörüyor.

    Eğer yürütüldüyse, bu tarz deneylerde kullanılan böceklerin ‘kasten veya kazara’ laboratuvar dışına salınıp salınmadığına cevap verilmesi de isteniyor.

    Tasarı, 11 Temmuz’da 2020 yılı savunma bütçesi görüşmeleri sırasında gündeme geldi ve ertesi gün kabul edildi. Tasarıya öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Chris Smith, “Cevaplara ihtiyacımız var ve onlara şimdi ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

    Tasarının ABD Başkanı Donald Trump’ın önünce gelmeden önce Senato’dan da geçmesi gerekiyor.

    'İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN ARDINDAN BAŞLADI'

    ABD - laboratuvar
    Twitter
    'ABD’nin dünya genelinde 200’den fazla askeri biyolojik laboratuvarı var'
    Tasarı, Pentagon’un İkinci Dünya Savaşı’nın ardından biyolojik silahların potansiyelini araştırmak amacıyla hastalık yerleştirdiği böcekler üzerinde çalıştığı iddiaları üzerine hayata geçirildi. Bu durum, böceklerin biyolojik silah olarak kullanabileceği endişesine yol açmıştı.

    Richard Nixon, başkanlığı döneminde 1969 yılında ABD hükümetinin biyolojik silahlar üzerinde araştırma yapmasını yasaklamıştı. Ancak ABD ordu mensuplarını bu tarz biyolojik ajanlardan korumak gerekçesiyle yapılan çalışmalar devam ettirildi.

    KİTAPLA GÜNDEME GELDİ: HASTALIKLA DENEYİN BAĞLANTISI VAR

    Bu yılın başlarında piyasaya çıkan ‘Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons’ (Isırılmış: Lyme Hastalığının ve Biyolojik Silahların Gizli Tarihi) adlı bir kitap, iddiları tekrar gündeme getirdi.

    Kitapta, kene ısırması sonucu bulaşan Lyme gibi hastalıklar ile bu tarz deneyler arasında bir bağlantı olabileceğini savunuyor.

    Etiketler:
    Laboratuvar, Biyolojik silah, Kene, böcek, Pentagon, ABD Temsilciler Meclisi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Parçalı Ay tutulması İstanbul'da böyle gözlendi
    Karikatür
    NASA Genel Müdürü Bridenstine, Ay programını neden askıya aldıklarını açıkladı
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet