Beyaz Saray: S-400 alımının, Türkiye’nin İttifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır

Beyaz Saray, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.
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Açıklamada, "Türkiye'nin S-400 alımı, F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35 savaş uçakları, Rusya'nın radar sistemleriyle bir arada bulunamaz. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. Trump hükümeti, Türkiye'ye Patriot konusunda birçok teklif sunmuştur" ifadeleri kullanıldı.
'S-400 ALIMI, NATO MÜTTEFİKLERİNİN BİRBİRLERİNE VERDİKLERİ TAAHHÜDE ZARAR VERMEKTEDİR'
Açıklamada, "Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin satın alınması bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir. ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir" denildi.
Beyaz Saray, S-400 alımının Türkiye'nin NATO içinde birlikte çalışabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylerken, ilişkilerin çok katmanlı olduğu ve S-400 konusunda kısıtlamalar olsa bile Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliğinin devam edileceğini bildirdi.
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