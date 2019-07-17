Beyaz Saray: S-400 alımının, Türkiye’nin İttifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır

Beyaz Saray, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada, "Türkiye'nin S-400 alımı, F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35 savaş uçakları, Rusya'nın radar sistemleriyle bir arada bulunamaz. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. Trump hükümeti, Türkiye'ye Patriot konusunda birçok teklif sunmuştur" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, "Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin satın alınması bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir. ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir" denildi.Beyaz Saray, S-400 alımının Türkiye'nin NATO içinde birlikte çalışabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylerken, ilişkilerin çok katmanlı olduğu ve S-400 konusunda kısıtlamalar olsa bile Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliğinin devam edileceğini bildirdi.