Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarı Trump'a 3. kez gönderilecek

Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada ilk iki tasarı 190 ‘hayır’ oyuna karşılık 238 ‘evet’ oyu ile geçerken, üçüncü tasarı ise 190'a karşı 237 ‘evet’ oyu ile onaylandı.
Engel, "Bölgedeki iş birliğimiz, müttefiklerimiz tarafından işlenen sivil katliamlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Kafamızı çevirerek başkanın kongre üzerinde güç gösterisi yapmasına izin vereceğimiz anlamını taşımıyor. (Trump) yönetimi değerler adına ayağa kalkmıyorsa, kongre kalkmalı ve kalkacak" ifadelerini kullandı.
‘SENATO'DA KABUL EDİLMİŞTİ’
ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senato'da kabul edilmişti.
Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.
Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.
Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisi’nde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.
Şubat ayı içinde ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.
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