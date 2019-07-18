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14:57 18 Temmuz 2019
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    ABD polisi: Batı Virginia'da bazı insanlar uyuşturucu yerine böcek ilacı kullanıyor

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    ABD
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    ABD Batı Virginia'da polis, bölgede yaşayan bazı insanların böcek ilacını uyuşturucu yerine kullandıklarını açıkladı.

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    © Fotoğraf: Borut Furlan/UPY2018
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    ABD Batı Virginia bölgesinde yaşayan insanların, uyuşturucu metamfetamin maddesine alternatif olarak böcek ilacı kullandıkları öğrenildi. 

    Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada "İnsanlar böcek ilacından sentetik bir tür metamfetamin üretiyor" ifadeleri kullanıldı. 

    Geçen hafta yaşanan 3 aşırı doz vakasının arkasında böcek ilacı bulunduğunun tespit edildiğini açıklayan polis, ilacın tam olarak nasıl kullanıldığının ise henüz belirsiz olduğunu söyledi. 

    Konuyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Çavuş Charles Sutphin, böcek ilacı kullanımının dengesiz davranışlar, vücutta aşırı şişkinlik, ellerde ve ayaklarda kızarıklık gibi etkileri olduğunu söyledi.

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    İlacın kullanımının arttıkça tehlikesinin de arttığına dikkat çeken Sutphin, "Bize anlatılanlara göre, eğer bu ilacı bir ya da iki defadan fazla kullanırsanız vücudunuz alerjik reaksiyona girer, bu da sizi öldürebilir" ifadelerini kullandı. 

    Virginia Zehir Kontrolü direktörü Dr. Rutherfoord Rose de, ABC'ye yaptığı açıklamalarda böcek ilacının ölümcül etkilerinin nadiren görülse de kullanan insanların ciddi bir şekilde zehirlenebileceklerini söyledi.

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    © AA / Hasan Namlı
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    Ev ve bahçe ürünlerinin kullanımının yeni olmadığını belirten Rose, söz konusu ürünlerin insanlar tarafından uyuşturucu olarak kullanılmasının 'uzun bir geçmişlse sahip olduğunu' söyledi. 

    Rose ayrıca, "Opioid (vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddeler) piyasası kısıtlandıkça, insanların başka şeylere yönelmesi şaşırtıcı değil. Bu, daha büyük bir problemimizin olduğunu gösteren bir işaret. Bazı şeyleri edinmeyi kısıtlarsanız, insanlar başka şeylere yönelir" ifadelerini kullandı. 

    Nebraska-Lincoln üniversitesi tarafından böcek ilaçları üzerinde yapılan araştırmada, böcek ilacı içerisinde bulunan Piretroid maddesinin insanlar üzerinde bazı alerjik reaksiyonlara yol açabileceği ve söz konusu reaksiyonun kullanım sıklığına göre şiddetlenebileceği belirlenmişti.

    Etiketler:
    metamfetamin, Böcek ilacı, Uyuşturucu, Batı Virginia, ABD
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