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17:01 18 Temmuz 2019
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    ABD'de 4 binden fazla çalışanına Tupac'ın şarkı sözlerini gönderen yönetici istifaya zorlandı

    Iowa Public Radio / John Pemble
    ABD
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    ABD Iowa'da bir insan kaynakları direktörünün 4 binden fazla çalışanına ABD'li rapçi Tupac Shakur'un şarkı sözlerini gönderdiği için istifaya zorlandığı ortaya çıktı.

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    ABD Iowa'da bulunan İnsan Kaynakları Direktörü Jerry Foxhoven, 4 binden fazla çalışana 1996 yılında öldürülen ABD'li ünlü rapçi Tupac Shakur'un şarkı sözlerini gönderdiği için istifaya zorlandı. 

    AP tarafından ulaşılan e-postalara göre şarkı sözlerini departmanın 4300 çalışanına e-posta yoluyla gönderen 66 yaşındaki Foxhoven'ın Tupac'ın uzun süredir hayranı olduğu ve hatta ofisinde 'Tupac Cuma'ları' düzenlediği öğrenildi. 

    TUPAC KURABİYESİ GÖNDERMİŞ

    Bütün özel günleri Tupac ile özdeşleştiren Foxhoven, 65. yaş gününde ofise bazılarının üzerinde 'Thug life' (sert yaşam) yazılı olan Tupac temalı kurabiyeler getirmiş ve sevgililer gününde çalışanlarına ünlü rapçinin sevgililer günü ile ilgili sözlerini de göndermiş.

    AP'ye göre Foxhoven, bütün bunları 'şirketin kültürünü geliştirmek için' yaptığını ifade etti.

    Foxhoven, mevcut görevinden önce Drake üniversitesinde hukuk profesörü olarak görev yapıyordu.

    ​E-postalarda yapılan inceleme sonucunda ayrıca, Foxhoven'ın Tupac sevgisinin takıntı düzeyinde olduğunu düşünen bir çalışanın ise kendisini yetkililere şikayet ettiği öğrenildi.

    Foxhoven son olarak, çalışanlarına Tupac'ın doğum gününü hatırlatıp onlardan 'hafta sonunu onun şarkılarından birini dinleyerek' geçirmeleri yönünde talimat gönderdi ve bir gün sonra Iowa valisi Kim Reynolds Tupac hayranının istifasını istedi.

    'İSTİFASI ÇOK SAYIDA FAKTÖRÜ BARINDIRIYOR'

    Ancak, Vali Reynolds, istifa talebinde Foxhoven'ın son e-postasının bardağı taşıran son damla olup olmadığı konusunda herhangi bir yorumda bulunadı.

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    Valilik sözcüsü Pat Garett ise, "Valinin daha önce söylediği gibi, Jerry Foxhoven'ın istifası çok sayıda faktörü barındırıyor ve Vali şu anda İnsan Kaynakları Departmanı için yeni bir direktör arıyor" açıklamasında bulundu.

    Iowa İnsan Kaynakları Direktörlüğünü 2017 yılından beri sürdüren Foxhaven ise istifası için kendisine bir neden sunulmadığını ve bu talebe Tupac takıntısının neden olduğunu sanmadığını söyledi. 

    Foxhoven'ın bazı çalışanları ise kendilerine gönderilen Tupac şarkı sözlerinden memnun olduklarını dile getirdi. 

    'TUPAC MESAJLARINI SEVİYORUM'

    Bir çalışan, konuyla ilgili olarak "2Pac mesajlarını seviyorum ve bundan nefret edenlere rağmen yapmaya devam etmen onları daha fazla takdir etmemi sağlıyor" ifadelerini kullandı. 

    Foxhaven ise, "Tamamen katılıyorum. Huysuzluk çıkaranlara rağmen buna devam edeceğim" dedi.

    Etiketler:
    istifa, rap, Iowa, ABD, Jerry Foxhoven, Tupac Shakur
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