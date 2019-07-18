Trump'ın tepki çeken ırkçı çıkışı tabanını 'coşturdu': Mitingde 'Onu geri gönder' tezahüratları yükseldi

Hedef aldığı dört kadın Demokrat Kongre üyesinden biri olan Somali doğumlu İlhan Omar’ı diline dolayan Trump, onu El Kaide’ye destek vermekle, Yahudi karşıtı olmakla ve 11 Eylül saldırılarını küçümsemekle suçladı.
Trump’ın bu sözleri karşısında destekçileri “Onu geri gönder” diye tezahürat yapmaya başladı. Trump, buna müdahale etmezken aynı 'coşkuyla' konuşmasını sürdürdü.
Here's the President of the United States standing before a crowd supporters who are chanting "Send her back!" to a duly elected American congresswoman, who was born in Somalia.— Robert Maguire (@RobertMaguire_) 18 Temmuz 2019
He does nothing to correct them. pic.twitter.com/AqYwicJhuy
OMAR, DİZELERLE YANIT VERDİ
Bu durum Trump’ın bir kez daha ırkçılıkla suçlanmasına neden olurken, Omar’ın da yanıtı gecikmedi. Amerikalı şair ve insan hakları savunucusu Maya Angelou’nun “Beni sözlerinle vurabilirsin. Beni gözlerinle kesebilirsin. Nefret dolu varoluşunla beni öldürebilirsin. Ancak hâlâ, hava gibi, yükselirim” dizelerini paylaştı.
You may shoot me with your words,— Ilhan Omar (@IlhanMN) 18 Temmuz 2019
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.
-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B
NE OLMUŞTU?
Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.
Trump’ın bu çıkışı Cumhuriyetçiler arasında bile tepki çekmişti.
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