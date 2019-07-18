Trump'ın tepki çeken ırkçı çıkışı tabanını 'coşturdu': Mitingde 'Onu geri gönder' tezahüratları yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın dört kadın Demokrat Kongre üyesini hedef alan “Geldiğini yere geri dönün” şeklindeki çıkışı pek çok kesim tarafından ırkçılık gerekçesiyle eleştirilirken, tabanında yankı buldu. Trump, mitinginde İlhan Omar’ı ayrıca hedef aldı, destekçileri “Onu geri gönder” diye tezahüratta bulundu.

Kuzey Carolina’da bir miting düzenleyen Donald Trump, tepki çeken ırkçı yaklaşımından geri adım atmamakla kalmadı, bunu yeni bir ‘saldırı’ için kullandı.

Hedef aldığı dört kadın Demokrat Kongre üyesinden biri olan Somali doğumlu İlhan Omar’ı diline dolayan Trump, onu El Kaide’ye destek vermekle, Yahudi karşıtı olmakla ve 11 Eylül saldırılarını küçümsemekle suçladı.

Trump’ın bu sözleri karşısında destekçileri “Onu geri gönder” diye tezahürat yapmaya başladı. Trump, buna müdahale etmezken aynı 'coşkuyla' konuşmasını sürdürdü.

Here's the President of the United States standing before a crowd supporters who are chanting "Send her back!" to a duly elected American congresswoman, who was born in Somalia.



He does nothing to correct them. pic.twitter.com/AqYwicJhuy — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 18 Temmuz 2019

​OMAR, DİZELERLE YANIT VERDİ

Bu durum Trump’ın bir kez daha ırkçılıkla suçlanmasına neden olurken, Omar’ın da yanıtı gecikmedi. Amerikalı şair ve insan hakları savunucusu Maya Angelou’nun “Beni sözlerinle vurabilirsin. Beni gözlerinle kesebilirsin. Nefret dolu varoluşunla beni öldürebilirsin. Ancak hâlâ, hava gibi, yükselirim” dizelerini paylaştı.

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.



-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B — Ilhan Omar (@IlhanMN) 18 Temmuz 2019

​NE OLMUŞTU?

Donald Trump, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar’ı hedef alarak, 'hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri' diye seslendiği Demokratların 'ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini' söylemişti.

Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.

Trump’ın bu çıkışı Cumhuriyetçiler arasında bile tepki çekmişti.