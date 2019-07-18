Yayınlanan videoda yeni geliştirilen aracın, hedefine kestirdiği bir nesneye yaklaşarak onu saniyeler içerisinde ateşe verdiği görüldü.

Tusk&Purpose isimli savunma sitesinde yayınlanan habere göre, maliyeti yaklaşık 1500 dolar olan drone’un ateşleme sisteminde plazma kullanılıyor. 100 saniye boyunca alev püskürtmeyi sürdürebilen cihazın bu süre zarfında tükettiği benzin ise 3.7 litre.

Makalede, söz konusu drone’un tarım sektöründe kullanılmak için geliştirildiği belirtiliyor.

ABD’nin alev püskürten İHA’sının deneme çalışmaları kameralara yansıdı https://t.co/Xhhr0C7Cdm pic.twitter.com/LMowN3MdCi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 18, 2019

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