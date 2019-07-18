Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını imha ettik

Trump, katıldığı bir törende, bugün Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer gemisinin dahil olduğu bir olayın yaşandığını dile getirdi.
ABD Başkanı, "Boxer, kendisine 1000 deniz mili gibi çok yakın bir mesefade yaklaşan, dur ihtarlarına uymayan, gemi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden bir İran drone'una karşı kendisini müdafa etti. Drone direkt imha edildi.
Trump, yaşanan olayın "İran'ın uluslararası sularda faaliyet gösteren gemilere karşı kışkırtıcı ve düşmanca hareketlerinin sonuncusu" olduğunu ifade etti.
"Amerika Birleşik Devletleri, personelini, tesislerini ve çıkarlarını koruma hakkını saklı tutuyor ve tüm ulusları, İran'ın seyahat ve küresel ticaret özgürlüğünü bozma girişimlerini mahkum etmeye çağırıyor."
Tahran'dan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu adımın ‘İran’ın ABD güçlerine ve Amerikan çıkarlarına yönelik saldırı operasyonları yapmak için tetikte olduğu bilgisine yanıt’ niteliği taşıdığını açıklamıştı.
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