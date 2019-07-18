Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını imha ettik

ABD Başkanı Trump, ABD'ye ait USS Boxer'in Hürmüz Boğazı'nda kendisine yaklaşmakta olan İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer amfibik saldırı gemisinin kendisine yaklaşık 900 metre yaklaşan İran'a ait bir İHA'yı imha ettiğini söyledi.

Trump, katıldığı bir törende, bugün Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer gemisinin dahil olduğu bir olayın yaşandığını dile getirdi.

ABD Başkanı, "Boxer, kendisine 1000 deniz mili gibi çok yakın bir mesefade yaklaşan, dur ihtarlarına uymayan, gemi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden bir İran drone'una karşı kendisini müdafa etti. Drone direkt imha edildi.

Trump, yaşanan olayın "İran'ın uluslararası sularda faaliyet gösteren gemilere karşı kışkırtıcı ve düşmanca hareketlerinin sonuncusu" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Trump, diğer ülkelere "boğazdan geçen gemilerini koruma ve ileride ABD ile birlikte çalışma" çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, personelini, tesislerini ve çıkarlarını koruma hakkını saklı tutuyor ve tüm ulusları, İran'ın seyahat ve küresel ticaret özgürlüğünü bozma girişimlerini mahkum etmeye çağırıyor."

Tahran'dan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD, geçtiğimiz aylarda İran'la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile ‘USS Arlington’ savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu’ya gönderdiğini bildirmişti. Buna ek olarak dört adet B-52 bombardıman uçağı ve F-22 Raptor'lar Katar'da bulunan El Udeyd Hava Üssü'ne iniş yapmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu adımın ‘İran’ın ABD güçlerine ve Amerikan çıkarlarına yönelik saldırı operasyonları yapmak için tetikte olduğu bilgisine yanıt’ niteliği taşıdığını açıklamıştı.