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03:44 19 Temmuz 2019
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    Beyaz Saray: Trump, MH17 kazasıyla ilgili soruşturmayı destekliyor

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD
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    Beyaz Saray tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağı kazasıyla ilgili soruşturmayı tartıştığı belirtildi.

    © REUTERS / Antonio Bronic
    Donbass’ta yaşanan MH17 trajedisinin 5. yıldönümü
    ABD Başkanı Donald Trump ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün Washington'da ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

    Beyaz Saray tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, iki liderin gündeminde Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağı kazasının yer aldığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda makamları ve Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) sorumluları adalete teslim etmek için süregelen çalışmalarını bütünüyle desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

    MH17 seferini yapan Malezya Havayolları'na ait uçak, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve 298 kişiye mezar olmuştu.

    Trajedinin hemen ardından Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaza ile herhangi bir alakası bulunmadığını açıklamıştı.

    MH17 uçağının yeniden birleştirilen enkazı
    © REUTERS / Michael Kooren
    ‘Rusya MH17 uçağı ile ilgili soruşturma ve davanın objektif olmadığı görüşünde’
    Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Boroday ise direnişçilerin elinde uçağı düşürebilecek hava savunma sistemlerinin olmadığını duyurmuştu. Boroday, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin, uluslararası kuruluşların uzmanlarının kaza yerinde çalışabilmeleri için Kiev ile insani ateşkes anlaşması yapacağını belirtmişti.

    Moskova birçok kez Rusya’ya yöneltilen suçlamaların kanıtlara dayandırılmadığını dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak, JIT’in haksız açıklamalarının kanıtlarla desteklenmediğini ve Moskova’nın soruşturmaya gerekli tüm yardımları yapmaya hazır olduğunu hatırlatıyor. 

    Etiketler:
    Beyaz Saray, MH17 yolcu uçağı, Hollanda, Mark Rutte, Donald Trump, ABD
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