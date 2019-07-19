Beyaz Saray: Trump, MH17 kazasıyla ilgili soruşturmayı destekliyor

Beyaz Saray tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, iki liderin gündeminde Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağı kazasının yer aldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda makamları ve Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) sorumluları adalete teslim etmek için süregelen çalışmalarını bütünüyle desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.
MH17 seferini yapan Malezya Havayolları'na ait uçak, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve 298 kişiye mezar olmuştu.
Trajedinin hemen ardından Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaza ile herhangi bir alakası bulunmadığını açıklamıştı.
Moskova birçok kez Rusya’ya yöneltilen suçlamaların kanıtlara dayandırılmadığını dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak, JIT’in haksız açıklamalarının kanıtlarla desteklenmediğini ve Moskova’nın soruşturmaya gerekli tüm yardımları yapmaya hazır olduğunu hatırlatıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)