ABD'den Nijerya'da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşanan silahlı çatışma esnasında kaçan 262 Hristiyan'ı camisinde koruyan 83 yaşındaki imam Abdullahi Ebubekir, ABD tarafından ödül ile onurlandırıldı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Plateau eyaletinde Temmuz 2018'de bölgedeki Hıristiyan çiftçileri husumetli oldukları çobanların saldırısından koruduğu için imam Ebubekir'e, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü takdim edildi.

Imam Abubakar Abdullahi of #Nigeria selflessly risked his own life to save members of another religious community, who would have likely been killed without his intervention. #IRFAwards @USEmbassyAbuja pic.twitter.com/pObSlkvgFU — Department of State (@StateDept) July 17, 2019

​Pompeo, ödül takdimi sırasında yaptığı açıklamada, "Müdahalesi olmasaydı muhtemelen öldürülecek olan başka dini bir topluluğu canı pahasına korudu" dedi.

Imam Abubakar Abdullahi wins International Religious Freedom Award for saving Christians



He hid 200 Christians from suspected bandits in Barikin Ladi LGA of Plateau State has been announced as one of the winner of the 2019 US International Religious Freedom Award. #LifeInArewa pic.twitter.com/hIdO6g6rlQ — Life In Arewa (@lifeinarewa) July 18, 2019

​İmam Ebubekir'i Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de gösterdiği örnek davranış nedeniyle tebrik etmiş ve ‘Ulusal onur’ ödülüne layık görmüştü.

ÇOBAN VE ÇİFTÇİLERİN ÇATIŞMASINDA BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.