İşlemediği bir cinayetten ötürü müebbet alan adam 28 yıl sonra serbest kaldı: Hayat çok kısa

ABD Oklahomalı Corey Atchison, işlemediği bir cinayet yüzünden suçlu bulunarak 1991 yılında müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Düzenlenen bir soygun girişimiyle bağlantılı olarak işlenen bir cinayetten ötürü suçlanan 48 yaşındaki Atchison'un, 28 yılını hapishanede geçirdikten sonra suçsuz olduğu anlaşıldı.

Atchison 20 yaşındayken, kızının doğumundan üç ay önce tutuklanmıştı.

Atchison'un suçsuzluğu ise, cezalandırılmasına yol açan tanıklardan birinin baskı altında ifade verdiğinin anlaşılmasıyla kanıtlandı.

Geçen salı günü tahliye edilen Atchison ise, salıverilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Çok mutluyum, bu inanılmaz. Kin tutamam, hayat çok kısa. Bu küçük adamın (torunu) erkek olmasını sağlamak için hala zamanım var."

Atchison'un annesi ise, AP'ye yaptığı açıklamada "Onun yapmadığını biliyordum. Olay olduğunda da onun yapmadığını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Atchison ayrıca, şimdi ne yapmak istediğini bilmediğini çünkü bunca zaman tek hedefinin özgürlük olduğunu söyledi.

Öte yandan, savcıların ise kararı temyize götürmeyi planladığı öğrenildi.