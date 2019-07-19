ABD Kongresi’nde yeni Rusya karşıtı yaptırım hazırlıkları

ABD'de bir grup Kongre üyesi Temsilciler Meclisi'ne, Rusya Güvenlik Servisi’nin (FSB) üst düzey yetkilileri ve onlarla ilişkili 24 kişiye yaptırım uygulanmasını içeren bir yasa tasarısı sundu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyelerinin, Kongre'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunduğu yasa tasarısı, 24 üst düzey FSB yetkilisi ve yakınlarına yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Yasa tasarısında, söz konusu yaptırımların, '24 Ukraynalı denizci ve alıkonulan üç Ukrayna donanması gemisi, Rusya tarafından serbest bırakılana dek devam etmesi gerektiği' savunuluyor.

Tasarı, bahsedilen Ukraynalı denizciler ve içlerinde bulundukları gemilerin Kerç Boğazı yakınlarında ‘yasa dışı bir biçimde alıkonulduğu’ iddiasına dayandırılıyor.

Rusya, Kasım 2018'da Kırım açıklarında Rus karasularına giren Ukrayna donanması gemilerine el koyup mürettebatı da gözaltına almıştı. Denizcilerin mahkeme süreci devam ediyor. Moskova, içlerinde Ukrayna gizli servisi çalışanları da bulunan gemilerin Rus karasularına girmiş olmasını provokasyon olarak niteliyor.