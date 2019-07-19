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15:52 19 Temmuz 2019
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    Annesinin seçtiği kıyafetleri sıkıcı bulan genç, mezuniyet fotoğrafları için bornozla poz verdi

    Facebook / Tiffany Clark
    ABD
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    ABD'de bir öğrenci, sıra dışı mezuniyet fotoğraflarıyla 'efsane' haline geldi. Annesinin mezuniyet fotoğrafları için seçtiği kıyafetleri reddeden genç, bornozuyla fotoğraf çektirdi.

    Başkent Moskova’da her yıl olduğu gibi etkinliklerin en önemli merkezi Kremlin’di. Kızıl Meydan’da mezun öğrenciler için önce bir konser, ardından da disko düzenlendi. Mezuniyet kutlamaları görkemli havai fişek gösterisiyle taçlandırıldı.
    © Sputnik / Kirill Kallinikov
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    ABD Indiana'da yaşayan bir öğrencinin sıra dışı mezuniyet fotoğrafları ülke gündemine girdi. 

    Mezuniyet fotoğraflarında sıkça kullanılan klasik pozların 'sıkıcı' olduğunu düşünen Portage lisesi son sınıf öğrencisi Evan Dennison, kendi mezuniyeti için annesinin seçtiği kıyafetleri reddederek bornozuyla poz verdi. 

    Dennison'un annesi, gördüğü fotoğraflar sonucunda "Çok mutsuz" olduğunu söylese de, 17 yaşındaki genç, fotoğraflarıyla 'efsane' haline geldi. 

    'NEFES ALAMIYORUM'

    Dennison'un mezuniyet karelerini çeken fotoğrafçı Tiffany Clark ise, fotoğrafları Facebook hesabından paylaşarak "Nefes alamıyorum. Bugünkü mezuniyet çekimim. Ben: Bunu bana neden yapıyorsun? Lütfen annenin gönderdiği kıyafetleri giy. O: Ben bir efsane olacağım" açıklamasını yazdı.

     

    The Indianapolis Star'a açıklamalarda bulunan Clark, "Ona 'Bu annenin gönderdiği kıyafet değil, bunlar olmadığını biliyorum' dedim, o da 'Hayır, bu benim giydiğim şey' dedi" ifadelerini kullandı.

    Clark ayrıca, Dennison'un bornoz isteğiyle ilgili olarak "Çok inatçı. Bornozu haricinde her kıyafeti kesinlikle reddetti. Bunu yapmak istemedim ve gülmeden duramadım. Eve döndüğümde, elimde onun bornozuyla garip pozlar verdiği 95 pozu vardı" dedi.

    Bando okulunda tek kişilik mezuniyet
    © Fotoğraf : DHA
    Bando okulunda tek kişilik mezuniyet
    Ancak, Dennison'un pozları çok ilgi çekti ve Clark'ın Facebook paylaşımı 224 binden fazla beğeni ve 113 binden fazla paylaşım aldı. Fotoğraflar ayrıca, yaklaşık 40 bin kişi tarafından yorumlandı. 

    'BU ÇOCUK HARİKA'

    ok sayıda kullanıcı tarafından olumlu yorumlar yapılan fotoğraflar için, "Kendin ol, buna bayıldım" ve "Bu çocuk harika" gibi ifadeler kullanıldı. 

    Dennison'un annesi Heather Waters ise, "Benim tepkim 'Aman tanrım, bunu gerçekten yaptığına inanamıyorum' şeklinde oldu. İkinci düşüncem ise, 'Bu onun üniversiteye girişini etkiler mi?' oldu" dedi.

     

     

    Dennison ise, annesinin tepkisiyle ilgili olarak "Fotoğraflarımın herkes tarafından benim kişiliğimi yansıttığı için sevilmesinden memnun, ancak onların benim mezuniyet fotoğrafım olmasından ötürü ise hala üzgün" açıklamasında bulundu.arının 'meseleyi yeni bir boyuta taşıdığını' söyleyen Dennison ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse, bunu yapmadan önce kendimi bir efsane olarak görmüştüm" dedi.

    Etiketler:
    Indiana, tören, çekim, fotoğraf, Mezuniyet, ABD
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