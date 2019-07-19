Google, tartışmalı 'Dragonfly' projesini rafa kaldırdı

Google kamu politikası başkan yardımcısı Karan Bhatia, bu hafta yapılan bir Senato Yargı Komitesi duruşmasında sansürlü Çince arama motoruyla ilgili çalışmalarının 'sonlandığını' söyledi.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre Google'dan bir yetkili, daha sonra bu açıklamayı doğruladı ve Google'ın Çin'de arama işlevi sunmaya yönelik bir planının ve çalışmasının olmadığını belirtti.

Google, Project Dragonfly ilk ortaya çıktığında proje hakkında çok fazla bilgi vermemeyi tercih etmişti.

Sızan belgeler, Çin'e özel bir arama uygulamasını tarif ediyordu. Uygulama, Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı tarafından yasaklanan siteleri, arama sonuçlarından kaldıracaktır. Bu, konuşma özgürlüğüne, siyasi muhalefete dair bilgileri ve baskıcı hükümetlere dair olumsuz referansları da içerecekti.

Dragonfly'ın ayrıntılarının ortaya çıkması, dünya çapında tepkiye neden oldu. Uluslararası Af Örgütü, Dragonfly'a karşı protesto düzenlerken kongre, Google'ın patronu Sundar Pichai'yi sorgulamaya çağırdı.