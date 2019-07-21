Pentagon: Venezüella’nın Su-30 uçağı keşif uçağımızı ‘saldırgan bir şekilde’ takip etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezüella Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-30 uçağının Amerikan EP-3 radyoelektronik keşif uçağını ‘saldırgan bir şekilde takip ettiğini’ ileri sürdü.

ABD Güney Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen olayda Su-30’un ABD’ye ait hava aracını ‘saldırgan bir şekilde takip ederek uçağı ve mürettebatını riske attığı’ öne sürüldü.

“EP-3 uçağı, Karayip Denizi’nin uluslararası hava sahasında birçok ülke tarafından tanınan ve onay verilen bir görevi yerine getiriyordu” belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu eylemler, Rusya’nın (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro’nun yasadışı rejimine sorumsuz bir şekilde askeri destek verdiğini gösteriyor, ayrıca Maduro’nun pervasızlığını ve sorumsuzca davranışlarını ortaya koyuyor.”

Twitter’da yayınlanan açıklamada ayrıca Venezüella’ya ait Su-30 uçağının yakından çekilmiş fotoğraf ve videosu paylaşıldı.

Daha önce Venezüella Savunma Bakanlığı, Amerikan radyoelektronik keşif uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini, söz konusu uçakla iletişime geçme girişimlerinin başarısız olduğunu ve hava aracına, Venezüella hava sahasından ayrılıncaya kadar eşlik edildiğini duyurmuştu.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP — U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019

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