Kingston kardeşler itirafçı oldu: ABD maliyesini nasıl 511 milyon dolar dolandırdıklarını anlattılar

ABD’yi 511 milyon dolar dolandırdıktan sonra Türkiye’ye kaçarken yakalanan Kingston kardeşler duruşmaya bir hafta kala suçlamaları kabul ederek itiraflarda bulundular.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre ABD maliyesini 511 milyon dolar dolandıran ve Türkiye'ye kaçarken yakalanan Jacob ve Isaiah Kingston, avukatları aracılığıyla tutuklu yargılandıkları Salt Lake City’deki federal mahkemeye verdikleri dilekçede, daha düşük bir ceza almak için suçlarını itiraf ettiler.

Hâkim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede ABD maliyesini sahte evrak düzenleyerek nasıl dolandırdıklarını anlatan Kingston kardeşler, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca doların ve bazı şirket satın almaları, gayrimenkul yatırımları ve Mega Varlık fonuna yatırdıkları milyonlarca doların dökümünü de sundular.

Türkiye’deki ilişkilerini davanın bir diğer tutuklu sanığı olan ABD’li iş adamı Lev Dermen aracılığıyla kurduklarını belirten Kingston kardeşler, 2011 yılında tanıştıkları Dermen’in yasa dışı işlemleri planladığını ve her şeyi onun yöntemleri ile gerçekleştirdiklerini iddia etti.

SAHTE EVRAKLA PARA AKLAMA

SBK Holding USA adıyla ABD’de kurdukları şirket aracılığıyla kara para aklama işine başladıklarını ve her şeyi Dermen’in direktifiyle gerçekleştirdiklerini itiraf eden Kingston kardeşler, mahkemeye sundukları dilekçede kendilerine ya da ortak oldukları 200’e yakın, şirket, hesap, araç, gayrimenkul ve mal varlıklarının listesini ceza olarak teslim etmeye razı olduklarını kaydettiler.

İki kardeşin sahte evrak düzenleyerek ABD maliyesinden aldığı 511 milyon doların en az 100 milyon dolarının Türkiye’ye aktarıldığını, bu paranın bir kısmının bazı şirketler üzerinde aklanarak daha sonra yeniden ABD’deki şirketlerine yollandığı da kaydedildi. Listede Türkiye’de bulunduğu anlaşılan şu firmalar yer alıyor:

İstanbul Kuruçeşme’de Set-App Technologies’e ait 5 adet gayrimenkul

Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi

Doğa Doğan

Mega Varlık Yönetim AŞ

SBK Holding Türkiye aracılığıyla yapılan yatırımlar

KORKMAZ SANIK DEĞİL TANIK

Davanın gizemli sanığı olan Lev Aslan Dermen’in ise Kingston kardeşlerden ayrı yargılanmak isteğiyle mahkemeye üç gün önce sunduğu dilekçenin reddedildiği ortaya çıktı. Dermen, Kingston kardeşlerin kendisi hakkında iftiralarda bulunacağını ileri sürmüştü. Sanıkların Türkiye’deki ortakları olan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın sanık olmadığı ve soruşturmaya yardımcı olduğu belirtildi. ABD’de davayı soruşturan Başsavcı Richard M. Rolwing, Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’deki avukatı Mark Srere’ye gönderdiği 15 Mayıs 2019 tarihli mektupta Korkmaz ya da SBK Holding A.Ş.’nin davalı olarak olası bir yeni iddianamede yer alacağına dair henüz bir düşünceleri olmadığını belirtti. Korkmaz’ın halen davayla ilgili bilgisi olan bir tanık durumunda olduğu kaydedildi.

BİYODİZEL OPERASYONU

Kingston kardeşler, suçlamaya göre ABD’nin doğu kıyısından gemiye yükledikleri biyodizeli Panama kanalına girmeden başka gemiye naklediyor, kanalı geçerek batı kıyısındaki Los Angeles limanındaki depolarına ayçiçek yağı diye aktarıyordu. İki şüpheli, burada ürünü bir işlemden geçirip biyodizele çevirmiş gibi göstererek galon başına bir dolar teşvik alıyordu.