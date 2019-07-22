Düğün törenine damlayan Trump, 'ABD' tezahüratlarıyla karşılandı

Donald Trump, Bedminster kentinde bulunan ve kendi adını taşıyan golf kulübünde cumartesi akşamı düzenlenen düğünün ‘sürpriz misafiri’ oldu.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI — Ashley Killough (@KilloughCNN) June 11, 2017

​Damat P.J. Mongelli, CNN’e yaptığı açıklamada Trump’ın kokteyl saatinde gelin Nicole Marie ve ailesiyle tanışmak için geldiğini söyledi. Mongelli, Trump’a daha önce pek çok davetiye gönderdiklerini ancak gelip gelmeyeceğini bilmediklerini belirtti.

“Tamamen sürprizdi. Trump tam bir centilmendi ” diyen Mongelli, Trump’tan misafirleri selamlaması konusunda bir ‘iyilik’ istediğini de söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, takım elbiseli ancak kravatsız olduğu görülen Trump, kendisini alkışlayan ve “ABD” diye tezahürat yapan kalabalığa selam veriyor. Öte yandan gelin ve damadı tebrik ederek birlikte poz veren Trump’ın gelini yanağından öpmesi de dikkat çekiyor.

2017 yılında aynı kulüpte nişanlanan çiftin yanı sıra çoğu davetlinin de sıkı bir Trump destekçisi olduğu belirtildi.

Donald Trump, daha önce de bu tarz beklenmedik ortaya çıkışlarda bulunmuştu. Hatta 2017 yılında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte Florida’daki benzer bir davete uğramıştı.