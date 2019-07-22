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17:11 22 Temmuz 2019
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    Kathy Zhu

    ABD'de İslami örtünmeyi eleştiren güzellik kraliçesinin tacı alındı, adı ülke çapındaki yarışmadan çıkarıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
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    ABD'de muhafazakar kanadın ateşli simalarından biri olan ve 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump için kampanya yürüten Kathy Zhu isimli model, İslami hicap ve siyahlarla ilgili eleştirel paylaşımları nedeniyle katıldığı güzellik yarışmalarından çıkarıldığını duyurdu. 

    20 yaşındaki Kathy Zhu, Miss Michigan 2019 yarışmasında kazandığı tacı ertesi günü kaybederken Miss World America (MWA) yarışmasının da dışında bırakıldı.

    Michigan eyaleti güzeli ünvanı geri alınan ve Dünya Güzellik Yarışması'na ABD'nin göndereceği temsilcinin belirleneceği yarışmadan ihraç edilen Zhu, siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını savundu. 

    Genç model, organizasyonun bu kararı 'sosyal medya mesajlarının saldırgan, duyarsız, uygunsuz bulunması ve yarışmanın düzenlemelerini ihlal etmesiyle' gerekçelendirdiğini söyledi. 

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    © AP Photo / Chris Carlson
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    MWA, Miss Michigan ünvanı yazılı kuşağı ve tacı taktığı fotoğrafları dahil Zhu ile ilgili her türlü ifadeyi sosyal medya platformlarından kaldırdı.

    Genç modelin MWA'dan dışlanmasına neden olan tweetlerden biri 2018'den.

    1 Şubat'taki Dünya Hicap Günü'nde okuduğu üniversitede 'hicap dene' standı açılmasını eleştiren Zhu, şu eleştiriyi getirmiş:

    "Yani şimdi bana diyorsunuz ki, bu artık dini bir şey değildir, sadece bir moda aksesuarıdır? Yoksa sadece kadınların İslam'ın altında ezilmeye alışmalarını sağlamaya mı çalışıyorsunuz" 

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    Just chillin’ (Lolol @albaslyf in the back reflection)

    Kathy Zhu (@katzhux)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Bu paylaşıma gelen tepkiler nedeniyle üniversite değiştirmek zorunda kalan Zhu, polisin silahsız siyahları öldürmesinin büyük bir sorun haline geldiği ABD'de siyahlararası şiddet iddiasına odaklanmayı da tercih etmiş:

    "Siyah ölümlerinin çoğunluğuna diğer siyahların neden olduğunu biliyor muydunuz? Başkalarını suçlamadan önce ilkin kendi toplumunuz içindeki sorunları düzeltin."

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Kathy Zhu (@katzhux)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Çin'de doğmuş, çocukken ABD'ye gelmiş olan Zhu, daha sonra silinmiş gözüken tweetleri ihraç gerekçesi yapılınca yanlış hiçbir şey yapmadığını ve sadece siyasi görüşleri yüzünden ayrımcılığa uğradığını savundu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Genç model, The Independent'a "Hesabımdaki tweetlerin tek tek her birinin arkasındayım" dedi.

    2016'da Trump'ın kampanyasına destek verdiği gerekçesiyle hem internette hem de gerçek yaşamda zorbalığa uğradığından yakınmış olan Zhu, şunları söylemişti:

    "Görevim sosyal adalet savaşçılığıyla, gerici solla, yanlış bilgilendirilmiş liberallarle mücadele etmek.

    "Bugünün toplumunda muhafazakar olduğunu açıklamak eşcinsel olduğunu duyurmaktan çok daha zor."

    Etiketler:
    Güzellik kraliçesi, Kathy Zhu, Michigan, ABD
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