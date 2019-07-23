Ivanka, Birleşik Krallık demek isterken sosyal medyayı güldürdü

BALİNALAR PRENSİNDEN SONRA
İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın Galler Prensi ünvanının İngilizcesi 'Prince of Wales' iken, daha önce ABD Başkanı bunu 'Prince of Whales', yani 'Balinalar Prensi' diye dile getirmişti.
Ardından kızı Ivanka'dan şu tweet geldi:
"Boris Johnson'ı Birleşik Kingston'ın yeni başbakanı olduğu için kutlarım."
JAMAİKA'NIN BAŞKENTİ KİNGSTON'I ANDI
ABD Başkanı'nın aynı zamanda danışmanı da olan kızının Birleşik Krallık yerine yazdığı Birleşik Kingston'ın ikinci kelimesi, Jamaika'nın başkentinin adı.
Uluslararası faaliyet gösteren başarılı bir iş kadını olarak da tanınan Ivanka Trump, yanlışını fark edince tweetini silip yeniledi.
Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğrafını çektikleri eski tweeti paylaşarak Trump'ın kızıyla dalga geçmekten geri durmadı.
We saw pic.twitter.com/967FRwz0h8— james del rey (@ouhohuh) July 23, 2019
"Seni gördük" diye sobelenen Ivanka'ya "Birleşik Kingston'ı tercih ederdik" diyenler oldu.
I preferred United Kingston. pic.twitter.com/S35HNHUXx7— Damon Evans (@damocrat) July 23, 2019
Jamaika ile özdeşleşen Reggae müziğinin efsanesi Bob Marley'in "Bu benim kimliğim adamım" dediği gifi gönderenler çıktı.
United Kingston. pic.twitter.com/1KedOEck1l— Damon Evans (@damocrat) July 23, 2019
"Üzgünüz prenses, böyle kurtulumazsın" ya da "İnternet asla unutmaz" diye ikaz edenler vardı, tabii "Birleşik Kingston Whales'e yakın mı" esprisi eşliğinde.
Sorry princess. Ain’t getting away with this. pic.twitter.com/M5vwl6Cipz— Of-Hymie #EqualityAct (@of_hymie) July 23, 2019
The internet never forgets. Is the United Kingston next to Whales? pic.twitter.com/6IAtq7vBmN— Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) July 23, 2019
Babasının diğer gaflarını hatırlatmaktan kendini alamayanlar çoktu.
There ya go, kiddo. Way to stick with it. You and Daddy should hire a spellchecker.— Jon Zal (@OfficialJonZal) July 23, 2019
What happened to the United Kingston? You left in a hurry and now your cup of covfefe is going cold.— Richard Littler (@richard_littler) July 23, 2019
I'm sure the new Prime Minister of the United Kingston will be pleased to meet the Prince of Whales🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/eAjdQQMUyw— El-Pablito (@DonLuchooo) July 23, 2019
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