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19:15 23 Temmuz 2019
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    Donald Trump - Ivanka Trump

    Ivanka, Birleşik Krallık demek isterken sosyal medyayı güldürdü

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump ağzından çıkanı kulağı duymaz gibi gözükürken, Ivanka da kendisine 'babasının kızı' dedirtti. Trump'ın kızı, yeni Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederken yaptığı gafla sosyal medyanın diline düştü.

    Japan's Prime Minister Shinzo Abe, U.S. President Donald Trump and White House senior advisor Ivanka Trump attend a women's empowerment event during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    G20'de 'parazit yapan' Ivanka videosunu yayımlayan Fransa Cumhurbaşkanlığı: ABD Başkanı'nın kızını utandırmak istemezdik
    Skandalları, gafları ve telaffuz hatalarıyla tanınan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka da tam resmi adı United Kingdom yani Birleşik Krallık olan İngiltere'de iktidar partisi lideri seçilerek başbakanlığa gelen Boris Johnson'ı tebrik ederken pot kırdı.

    BALİNALAR PRENSİNDEN SONRA

    İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın Galler Prensi ünvanının İngilizcesi 'Prince of Wales' iken, daha önce ABD Başkanı bunu 'Prince of Whales', yani 'Balinalar Prensi' diye dile getirmişti.

    Donald Trump
    © AFP 2019 /
    Trump'ın 'Balinalar Prensi ile görüşmesi' espri konusu oldu
    Bugün Donald Trump yakın dostu Boris Johnson'ın başbakanlığını "Muhteşem olacak" tweetiyle selamladı.

    Ardından kızı Ivanka'dan şu tweet geldi:

    "Boris Johnson'ı Birleşik Kingston'ın yeni başbakanı olduğu için kutlarım."

    JAMAİKA'NIN BAŞKENTİ KİNGSTON'I ANDI

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Eric Vidal
    Trump 'yatmadan önceki son tweeti'nde ne demek istedi?

    ABD Başkanı'nın aynı zamanda danışmanı da olan kızının Birleşik Krallık yerine yazdığı Birleşik Kingston'ın ikinci kelimesi, Jamaika'nın başkentinin adı. 

    Uluslararası faaliyet gösteren başarılı bir iş kadını olarak da tanınan Ivanka Trump, yanlışını fark edince tweetini silip yeniledi.

    Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğrafını çektikleri eski tweeti paylaşarak Trump'ın kızıyla dalga geçmekten geri durmadı.

    ​"Seni gördük" diye sobelenen Ivanka'ya "Birleşik Kingston'ı tercih ederdik" diyenler oldu.

    ​Jamaika ile özdeşleşen Reggae müziğinin efsanesi Bob Marley'in "Bu benim kimliğim adamım" dediği gifi gönderenler çıktı. 

    ​"Üzgünüz prenses, böyle kurtulumazsın" ya da "İnternet asla unutmaz" diye ikaz edenler vardı, tabii "Birleşik Kingston Whales'e yakın mı" esprisi eşliğinde.

    ​Babasının diğer gaflarını hatırlatmaktan kendini alamayanlar çoktu.

    Etiketler:
    Kingston, Jamaika, Boris Johnson, Ivanka Trump, Donald Trump, Birleşik Krallık
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