Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Esper, Senatodan onay aldı

Eski bir asker olan Esper için 90 kişi 'evet' derken 8 kişi 'hayır' oyu kullandı.
Esper, geçen Aralık ayında Trump yönetimi ile ABD'nin Suriye politikaları konusunda anlaşmazlık yaşayıp istifa eden Jim Mattis'ten boşalan ve 7 aydır asli bir ismin oturmadığı ABD Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.
ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.
Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.
Daha önce ABD'nin en büyük üçüncü savunma şirketi olan Raytheon adına lobi faaliyetleri yürüten Esper, Raytheon adına çalışmaya başlamadan önce George W. Bush döneminde Pentagon'da görev almıştı.
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