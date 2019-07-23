Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Esper, Senatodan onay aldı

ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD’nin yeni savunma bakanı olarak seçildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığı aday gösterilen ve geçen hafta ABD Kongresi’nin Senato kanadının karşısına çıkarak senatörlerin sorularına yanıt veren Mark Esper’in bakanlığı onaylandı.

Eski bir asker olan Esper için 90 kişi 'evet' derken 8 kişi 'hayır' oyu kullandı.

Esper, geçen Aralık ayında Trump yönetimi ile ABD'nin Suriye politikaları konusunda anlaşmazlık yaşayıp istifa eden Jim Mattis'ten boşalan ve 7 aydır asli bir ismin oturmadığı ABD Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

Daha önce ABD'nin en büyük üçüncü savunma şirketi olan Raytheon adına lobi faaliyetleri yürüten Esper, Raytheon adına çalışmaya başlamadan önce George W. Bush döneminde Pentagon'da görev almıştı.