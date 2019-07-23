Beyaz Saray'daki Türkiye konulu toplantı başladı

Türkiye'nin Rusya'da S-400 satın almasının ardından ABD Kongresi tarafından onaylanan CAATSA yaptırımlarını görüşmek üzere Beyaz Saray'da toplanan Trump ve senatörler, ülkemize uygulanacak ABD yaptırımlarını görüşecek.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray toplantısı başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirilmişti.

Geçen hafta Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti.