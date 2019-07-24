Pence: Ay'a bir sonraki gidişimiz kalıcı olacak, yeni kaynaklar ve teknolojiler geliştireceğiz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin 2024 yılında Ay'a astronot gönderme konusundaki planlara 'yüzde 100 bağlı olduğunu' açıkladı.
"Uzay programımız konusunda başkan yardımcısından daha sabırsız olan tek kişi başkanın kendisidir" diyen Pence ayrıca şunları söyledi:
"Başkan Trump, ABD'yi Mars'a astronot göndermek üzere geri dönülemez bir rotaya sokmak istiyor. Be hepimiz bunu yapmak için önce Amerikan toprağından havalanan ABD roketlerine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ve tam olarak, önümüzdeki seneyle birlikte uzaya ABD'den çıkacak astronotlarımız olacak."
Ay göreviyle ilgili de konuşan Pence, "Ardından bir varlık yaratacağımız Ay'a gideceğiz. Bu seferki gidişimiz daha büyük olacak, ziyaret için gitmeyeceğiz. Kalmayı planlıyoruz. Orada yeni kaynaklar, yeni metodlar ve yeni teknolojiler geliştireceğiz. Ondan sonraki görev ise Mars olacak" dedi.
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