ABD Senatosu, 11 Eylül mağdurlarına ödenen yardım fonunu uzattı

Senato'da yapılan oylamada Mağdur Tazminat Fonu'nun 2090 yılına kadar uzatılması 2'ye karşı 97 oyla kabul edildi. 10,2 milyar dolarlık yardım fonuyla enkaz alanında görev yapmak zorunda kalan polis, itfaiyeci ve diğer acil yardım görevlilerinin tıbbi masrafları 10 yıl boyunca karşılanacak. 2090 yılına kadar fona milyarlarca dolar ek destek verilecek.

Tasarının resmileşmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalaması gerekiyor.

11 Eylül 2001’deki saldırıların ardından 20 binden fazla insanın kansere yakalandığı, solunum güçlüğü yaşadığı ve travmaya bağlı rahatsızlıktan mustarip olduğu kaydediliyor.

Zehirli maddelere bağlı olarak hastalanan ya da hayatını kaybeden yardım görevlilerinin ailelerine tazminat olarak ödenen fon ilk olarak 2011 yılında başlatılmıştı.

11 Eylül'de yaşanan saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.