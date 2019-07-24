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22:45 24 Temmuz 2019
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    'Trump, Türkiye'ye S-400'lerden dolayı yaptırım uygulamak istemediğini anlattı'

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (145)
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    ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi senatörler arasında Beyaz Saray'da dün gerçekleştirilen toplantıda Trump'ın senatörlere, 'Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini' söylediği ileri sürüldü.

    Beyaz Saray
    © REUTERS / Leah Millis
    Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı
    CNN kanalında yer alan ve toplantıya katılan iki Cumhuriyetçi senatöre dayandırılan haberde, Trump ile senatörler arasındaki fikir ayrılığına vurgu yapıldı. 

    "Trump, Cumhuriyetçi senatörlere Rus silahı almasından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı" başlıklı haberde, basına kapalı gerçekleştirilen ve 70 dakika süren toplantıda, Trump'ın Türkiye'ye muhtemel yaptırımlar konusunda somut ve spesifik değerlendirmeler yapmadığı, bunun yerine meseleye ilişkin genel değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

    Buna göre senatörlerin, 'ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) bağlamında Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini ancak Türkiye'nin NATO üyesi olmasının durumu komplike hale getirdiğini ifade ettikleri kaydedildi.

    Donald Trump
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Habere göre Trump, kendi yönetiminin almak durumunda kaldığı F-35 kararı dolayısıyla bir kez daha Barack Obama yönetimini suçladı ve "Hâlâ Türkiye'ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim" yorumunu yaptı.

    Aynı bağlamda Trump, kendinden önceki yönetimin hatalarına dikkati çekerek, Türkiye'ye S-400'lerden dolayı yaptırım uygulamak istemediğini senatörlere ifade etti.

    Toplantıda Trump'ın, Türkiye ve S-400 dışındaki iç politika konularına da girdiği ve bazı eski senatörleri İran konusunda suçladığı da aktarıldı.

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
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    'CAATSA YAPTIRIMLARININ TAMAMININ UYGULANMASINA KARŞI ÇIKTI'

    Konuyla ilgili Washington Post gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın, 'NATO müttefiki Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktığını' dile getirdiği bildirildi.

    Haberde, Trump ile bazı senatörler arasında hafif atışmaların da yaşandığı belirtilen görüşmede, ABD Başkanı'nın yaptırımlardan ziyade Türkiye ile nasıl müzakere edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptığı ifade edildi.

    ABD Başkanı Trump ile 45 Cumhuriyetçi senatör, Türkiye ve S-400 meselesini Beyaz Saray'da dün yapılan görüşmede ele almıştı. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (145)
    Etiketler:
    Yaptırım, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA), Rusya, Türkiye, S-400, Donald Trump
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