Trump, Kongre'nin Yemen tasarısını üçüncü kez veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin geçen hafta gönderdiği, ABD'nin Yemen'deki sivil kayıplar sebebiyle Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.

Söz konusu tasarıyı 'yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan girişim' olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında tasarının ABD'nin küresel rekabet yeteneğini zayıflatacağını savunarak, ülkesinin Orta Doğu'daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürdü.

ABD'nin Yemen'deki sivil can kayıplarından derin endişe duyduğunu ve savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini belirten Trump, şunları ifade etti:

"(Yemen'de) çatışmaların arkasındaki ana sebeblerden bahsetmeyen bu yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan tasarı ile çözüme ulaşamayız. Kongre'yi, Yemen'deki sorunları müzakere yoluyla çözüme kavuşturma çalışmalarımızı desteklemeye davet ediyorum."