Kayıt
10:57 25 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump - G20

    Kaynaklara göre G-20'deki zirve her şeyi belirledi: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem tehdit etti

    Türkiye Cumhurbaşkanlığı
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Siyasetçilerin baskılarına karşılık ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye S-400’ler konusunda yaptırım uygulamada ‘tereddüt’ etmesine neden olarak Erdoğan ile G-20 zirvesinde yaptığı toplantı gösterildi. Kaynaklara göre bu toplantıda Erdoğan, Trump’ı hem ‘Obama'dan daha iyi bir işadamı’ olduğu için övdü, hem de İncirlik ve NATO ile tehdit etti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / JORGE SILVA
    Erdoğan G20 Zirvesi sonrası konuştu: S-400'le ilgili yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan dinlemiş olduk
    Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yapılan Türkiye ve S-400 gündemli ‘gizli’ toplantının detaylarını aktaran NBC, Donald Trump’ın yaptırımlar konusunda ‘esneklik’ talep ettiğini belirtti.

    Senatörlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yaptırım konusunda bastırmasına karşılık Trump’ın daha ‘yumuşak’ bir tutum izlemesindeki gerçek nedenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G-20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme olduğu iddia edildi.

    İki liderin görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan dört kaynağa dayandırılan habere göre bu görüşmeden Erdoğan Trump’ı hem pohpohladı hem de karşılık vermekle tehdit etti.

    'NATO'DAN ÇEKİLİRİZ, İNCİRLİK'İ KAPATIRIZ'

    NBC’nin haberine göre, ABD’nin yaptırımları hayata geçirmesi durumunda Erdoğan, ‘misillemede bulunacaklarına dair pek çok tehditte’ bulundu.

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    Oval Ofis'teki S-400 zirvesinin perde arkası: Trump Türkiye'ye yaptırım için oyaladı, Cumhuriyetçiler bile anlamadı
    Kaynaklara göre bu tehditler arasında, NATO’dan çekilmek ve ABD’yi Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden çıkarmak yer aldı.

    'OBAMA'DAN DAHA İYİ BİR İŞADAMISIN' VURGUSU

    Ancak kaynaklar, Erdoğan’ın Trump’ı övmeyi ihmal etmediğini de öne sürdü. Kaynaklara göre, Erdoğan, ‘deneyimli bir uzlaşmacı’ olduğunu belirterek Trump’ın imajına hitap etmeye çalıştı, Hatta Erdoğan, selefi Barack Obama’yı hatırlatarak Trump’a ‘daha iyi bir işadamı’ olduğunu söyledi.

    Kaynaklar, böylece iki liderin yaptırımlardan kaçınacak bir anlaşma konusunda uzlaştıklarını iddia etti.

    Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik konseyi Trump’ın tutumu, Erdoğan ile görüşmesi ya da senatörlerle yapılan toplantı hakkında yorumda bulunmadı.

    ZİRVEDE VE SONRASINDA NELER OLDU?

    Recep Tayyip Erdoğan- Donald Trump
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Senatörler yaptırım için bastırıyor ama WSJ'ye göre Trump, Erdoğan'a bu konuda güvence verdi
    Japonya’da haziran sonunda düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Erdoğan ile Trump ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" ifadelerini kullanmıştı.

    Trump ise, “Erdoğan’ın S-400 geriliminde suçu olmadığını” söyleyerek faturayı selefi Barack Obama’ya kesmişti.

    ABD’li senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump’a yönelik baskılarını artırıyor. Ancak ABD basınına yansıyan pek çok habere göre Trump, bundan kaçınmak istiyor.

    CNN’in iddiasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini bir şekilde koruyabilmek adına ağırdan alıyor. Wall Street Journal ise Trump’ın Erdoğan’a güvence verdiğini belirtiyor.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, tehdit, İncirlik Üssü, NATO, G-20 Zirvesi, Yaptırım, S-400, Rusya, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    Lavrov: İran tüm sorunların suçlusu olarak gösterilmeyip, diyalogda yer almalı
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet