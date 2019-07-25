Newsweek 'sordu': Putin'in demokrasimizi baltalamasına son verebilir miyiz?

ABD merkezli Newsweek dergisi son sayısını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yer aldığı bir kapakla yayınladı. Kapakta Putin’in seçimleri hacklediği ve ülkedeki demokrasiyi baltaladığı iddiası yer aldı.

Moskova daha önce tekrar tekrar ABD’deki seçimlere müdahale etmediğini belirtti, iddialara dair bir kanıt da sunulamadı, ancak ülkedeki Rusya histerisi sona ermedi.

Newsweek dergisinin ağustos sayısı Putin’in yer aldığı bir kapakla çıktı. Kapakta “Onun seçimlerimizi hacklemesine ve demokrasimizi baltalamasına son verebilir miyiz?” ifadeleri kullanıldı.

Derginin kapağının paylaşıldığı tweet’te ise Rusya’nın ABD halkının 2020 seçimlerine olan inancını sarsmaya yönelik klasik bir Soğuk Savaş stratejisi kullandığı iddia edilerek "Bu işe yarayacak mı?" ifadelerine yer verildi.

NEW COVER STORY: Russia is using classic Cold War strategy to undermine the faith of Americans in the 2020 election—Will it work? (via @adampiore) https://t.co/qwaWvMdi5i pic.twitter.com/zOhVZFCYom — Newsweek (@Newsweek) July 23, 2019

​Diğer yandan Newsweek’in kapağı eski Özel Savcı Robert Mueller’in Temsilciler Meclisi’nde ifade verdiği bir dönemde geldi.

Donald Trump’ın Rusya ile ilişkisini ve bu ilişkinin aday olduğu 2016 seçimlerindeki etkisini 22 ay boyunca araştıran eski FBI Başkanı ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adliyesi’nde dün jüri karşısına çıktı.

Mueller, Rusya'nın 2016’daki başkanlık seçimlerine sistematik şekilde müdahale ettiğini iddia etti ancak “Trump’ın Ruslarla suç teşkil edecek şekilde bir komplo içinde olduğuna ilişkin yeterli delil bulamadıklarını” söyledi.

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığı'na sunmuştu. Mueller, raporda, araştırmaları sonucu Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri ile 'Rusya hükümetiyle ilişkili kişiler' arasında çok sayıda bağlantı bulduğunu, ancak bulgularının suçlamada bulunulabilecek ölçüde kanıt içermediğini belirtmişti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Mueller'in raporunda Trump'ın Rusya'yla işbirliği yaptığı yönünde bir kanıt olmadığını söylemişti.

Mueller mayıs ayında da 'Rusya soruşturması' dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.