ABD Dışişleri'nden yaptırım açıklaması

Ortagus, bugünkü basın toplantısında, “CAATSA yasasına gelince, belli bir tarih yok. Elbette bunu Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz” dedi.

Ortagus, bu konunun neden bu kadar uzadığı sorusuna, “Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu hatırlamak gerekir. Şu ana kadar yaptıklarımız çok önemliydi” yanıtını verdi.

Diplomatik çerçeve içindeki görüşmeler için koşulları ve iki ülke arasındaki ilişkileri korumaya çalışmak gerektiğini kaydeden Ortagus, “NATO müttefikine karşı yaptırım uygulamak çok ciddi bir eylem. Bakan ve Başkan bu konuda karara vardığında açıklarız” diye konuştu.



'GÜVENLİ BÖLGE, JEFFREY'İN DOSYASINDAKİ EN ZORLU KONULARDAN BİRİSİ'



Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' görüşmelerine değinen Ortagus, ''Bu konu kolay bir mesele değil, James Jeffrey’nin elindeki en güç konulardan bir tanesi. Türkiye’nin kaygılarını giderip, yerel ortaklarımızı da koruyacak şekilde çözüm bulmak istiyoruz. Bölgede bizim de askerlerimiz var. Türkiye ile bu konuda çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.