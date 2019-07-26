ABD’li senatör Graham: Türkiye S-400’ü çalıştırmazsa yaptırımlar uygulanmaz

Defense One’ın aktardığına göre Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Graham, Türkiye’ye Trump’ın talimatıyla “ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmeyin” mesajı verdiğini söyledi. Graham, “S-400’ü işler hale getirmemeleri durumunda yaptırımlara gerek olmayacağını düşünenlerdenim” dedi.

Senatör, “Türkiye’ye mesajım, gelin S-400’ü bırakalım ve serbest ticaret anlaşması ile ilgili görüşmelere geçelim” diye ekledi.