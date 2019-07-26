Trump, İsveçli siyasetçilerin ASAP Rocky için yargıya müdahale etmemesini garipsedi: Harekete geçmekten acizsiniz

ABD Başkanı Donald Trump, serbest bırakılması için devreye girdiği ASAP Rocky’nin İsveç yasaları gereğince yargılanacak olmasını sindiremedi. İsveçli yetkilileri yargıya ‘müdahale etmemekle’ suçlayan Trump, “Afro Amerikan toplumun yarı yolda bıraktınız” dedi. İsveç ise ‘mahkemeler bağımsızdır’ karşılığını verdi.

ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için daha önce de devreye giren ve “Yasalar önünde herkes eşittir” yanıtını alan Donald Trump, İsveç makamlarını ‘müdahale etmemekle’ suçladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, ‘#FreeRocky’ (Rocky’ye özgürlük) etiketiyle birlikte şu mesajı paylaştı, “Harekete geçmekten aciz Başbakan Stefan Löfven beni hayal kırıklığına uğrattı. İsveç, ABD’deki Afro Amerikan toplumun yarı yolda bıraktı. ASAP Rocky’nin kayıtlarını izledim, baş belaları tarafından takip ve taciz ediliyor. Amerikalılara adil davranın.”

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Donald Trump ayrıca dünyanın ‘en güvenli, huzurlu ülkeleri’ arasında gösterilen İsveç’e ‘kendisine çekidüzen vermesi gerektiği’ imasında da bulundu.

Trump, "ASAP Rocky'ye özgürlüğünü geri verin. İsveç için bir sürü şey yapıyoruz ama karşılığı olmuyor gibi görünüyor. İsveç kendi suç problemine odaklanmalı!" dedi.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün dünyanın en huzurlu ülkelerinin sıralandığı 2019 raporuna göre, ABD 163 ülke arasında 128. sırada, İsveç ise 18. sırada yer alıyor.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

​Trump’ın mesajlarına İsveç’ten yanıt gecikmedi. Başbakan Löfven’in sözcüsü, İsveç hukuk sisteminin, savı ve mahkemelerin bağımsız olduğunu hatırlattı. Hükümetin yasal süreçlerin etkilenmesine izin vermediğini belirten sözcü, bir kez daha “Herkes yasalar önünde eşittir” vurgusu yaptı.

Savcı Daniel Suneson ise, ünlü rapçi ile birlikte tutuklanan iki kişinin serbest bırakılması halinde ülkeden ayrılma riskinin olduğunu vurguladı.

Suneson ayrıca konuyla ilgili herhangi bir ABD’li yetkiliyle konuşmadığını belirtti.

'KEFİLİM' DEMİŞTİ

Donald Trump daha önce de İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i telefonla arayarak “Ben kendisine kefilim” dediği rapçinin serbest bırakılmasını istemişti. Ancak Trump, Löfven’den “İsveç'te herkes yasalar önünde eşittir” yanıtını almıştı.

Nitekim Trump’ın bu diplomasi çabaları sonuç vermemiş, ünlü rapçinin saldırı suçundan yargılanmasına karar verilmişti. ASAP Rocky, mahkeme için tarih belirlenene kadar gözaltında tutulacak.

NE OLMUŞTU?

Gerçek adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky, 30 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm'de düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne almadan önce bir sokak kavgasına karışmıştı.

Rapçi, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.