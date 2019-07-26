ABD'de başkan adayı Gabbard'dan Google'a 50 milyon dolarlık dava: Susturmak istiyorlar

Demokrat Parti'nin başkan adayı Tulsi Gabbard, başkanlık yarışında 'susturulmak istendiğini' söyleyerek reklam hesabını askıya alan Google'a 50 milyon dolarlık dava açtı.

Gabbard'ın kampanyasını yürüten Tulsi Now tarafından yapılan açıklamada, dava dilekçesinin dün Kaliforniya'da mahkemeye teslim edildiği belirtildi.

Dilekçede ayrıca, Gabbard'ın hesabının askıya alınması konusunda Google'ın 'düzgün bir cevap vermediği' belirtildi.

GOOGLE İDDİALARI REDDETTİ

Google sözcüsü Riva Sciuto ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Google tarafından Gabbbard'ın hesabında olağandışı aktivite tespit edildiğini ve bu yüzden askıya alındığını, ancak daha sonra eski haline geri getirildiğini söyledi.

Gabbard da, Google'ın 'Bütün adayları, dolayısıyla bütün Amerikalıları düşünmesi gerektiğini' belirti.