ABD'de başkan adayı Gabbard'dan Google'a 50 milyon dolarlık dava: Susturmak istiyorlar

Gabbard'ın kampanyasını yürüten Tulsi Now tarafından yapılan açıklamada, dava dilekçesinin dün Kaliforniya'da mahkemeye teslim edildiği belirtildi.
Dilekçede ayrıca, Gabbard'ın hesabının askıya alınması konusunda Google'ın 'düzgün bir cevap vermediği' belirtildi.
GOOGLE İDDİALARI REDDETTİ
Google sözcüsü Riva Sciuto ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Google tarafından Gabbbard'ın hesabında olağandışı aktivite tespit edildiğini ve bu yüzden askıya alındığını, ancak daha sonra eski haline geri getirildiğini söyledi.
Gabbard da, Google'ın 'Bütün adayları, dolayısıyla bütün Amerikalıları düşünmesi gerektiğini' belirti.
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