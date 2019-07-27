ABD, Rus tenisçi Kuznetsova'ya vize verdi: Turnuvaya katılabilecek

Twitter hesabından açıklama yapan ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Andrea Kalan, Kuznetsova'nın vizesinin hazır olduğunu belirtti.

Kalan, "Tenisçi Svetlana Kuznetsova ve vize sorunlarıyla ilgili basına yansıyan haberleri gördük. ABD'ye seyahat edip turnuvaya katılabileceğini temin etmek için doğrudan kendisiyle irtibata geçtik ancak yanıt alamadık. Svetlana, eğer bunu okuyorsan, bizi ara, vizen seni bekliyor" ifadelerini kullandı.

We’ve seen press reports about tennis player Svetlana #Kuznetsova and her #visa concerns. We have reached out to her directly to make sure she can travel and compete, but no answer. If you’re reading this, Svetlana, give us a call - your visa is waiting for you! — Andrea Kalan (@USEmbRuPress) July 26, 2019

Kalan'ın tweetine yanıt veren Kuznetsova da, "Teşekkürler Andrea, pasaportum bugün ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne gönderildi. Üzgünüm, hiçbir çağrı almadım" dedi.

Thank you Andrea , my passport is been sent to the US embassy in Moscow today. Sorry I did not have any calls https://t.co/7sOyNlwfGZ — Svetlana Kuznetsova (@SvetlanaK27) July 26, 2019

İki kez Grand Slam şampiyonu olan Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova, Instagram’dan yaptığı açıklamada hayranlarından özür dileyerek 27 Temmuz’da Washington’da yapılacak Citi Open turnuvasına katılamayacağını duyurmuştu.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ise ABD Dışişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili protesto notası göndermişti.